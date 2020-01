Forums Habitation Québec - La ministre Laforest invite les secteurs communautaire et privé à contribuer à la réflexion en cours en habitation au Québec

QUÉBEC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Une étape importante dans l'élaboration d'un plan d'action gouvernemental en habitation a été franchie mardi, avec la tenue, à Québec, des deux premières rencontres des Forums Habitation Québec.

À l'invitation des deux coprésidentes des Forums, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la présidente-directrice générale de la Société d'habitation du Québec (SHQ), Me Guylaine Marcoux, une quarantaine d'acteurs des secteurs communautaire et privé y ont participé.

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, entourée à sa droite de M. Jean-Pascal Bernier, vice-président à l’amélioration et au développement de l’habitation à la SHQ, et à sa gauche, de Me Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale de la SHQ. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation)

L'objectif de ces premières rencontres était d'abord de permettre aux participants de s'exprimer sur les défis et enjeux en habitation afin d'établir une compréhension commune de la situation, mais également d'alimenter la réflexion sur le futur plan d'action gouvernemental.

Un autre rendez-vous sera fixé au printemps en vue de dégager des pistes de solution qui contribueront plus concrètement à ce plan d'action.

Citation :

« Mon ambition est de proposer une vision gouvernementale de l'habitation innovante, concertée et porteuse. C'est pourquoi j'ai voulu, par la tenue de ces forums, que nos partenaires en habitation des secteurs communautaire et privé puissent y contribuer par leur expertise et leur savoir-faire. Je remercie tous les participants d'avoir accepté notre invitation à ces nouveaux forums et je salue leur rôle actif lors des échanges. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

La création de ces forums est un engagement qui figure dans le Plan stratégique 2017-2021 de la SHQ à l'objectif 1.3 : Établir des partenariats stratégiques en habitation.

La ministre a annoncé la création de ces Forums à l'occasion du 13 e Rendez-vous de l'habitation, le 5 novembre dernier.

Rendez-vous de l'habitation, le 5 novembre dernier. Comme ces forums sont un espace d'échange permanent, d'autres rencontres auront lieu et pourraient rassembler d'autres acteurs du domaine de l'habitation.

Pour plus d'information sur les Forums Habitation Québec, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca/forums.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Information : Sylvain Fournier, Communications, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 1113, [email protected]

