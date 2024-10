Forum sur les arts vivants et la culture : une mobilisation sans précédent pour l'avenir du secteur culturel dans la métropole

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait ce matin son Forum stratégique sur les arts vivants et la culture. Pour l'occasion, plus de 800 personnes étaient réunies à la Place des Arts, en compagnie de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, et de Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Ce forum s'inscrit dans une vaste stratégie de mobilisation lancée par la Chambre pour soutenir le secteur des arts vivants et de la culture, qui vit une crise financière majeure. Notre objectif est de contribuer à identifier les meilleures solutions. Le succès de cette démarche reposait sur l'engagement de plusieurs partenaires clés, notamment Tourisme Montréal, le Conseil des arts de Montréal et Culture Montréal. Je les en remercie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'événement d'aujourd'hui s'appuyait sur les résultats d'une nouvelle étude de la Chambre dévoilée en ouverture. Les échanges au Forum ont permis de dégager plusieurs grandes priorités :

Il faut que les budgets des conseils des arts soient au minimum indexés de manière systématique et que le financement accordé aux organismes culturels porte sur des périodes plus longues pour faciliter la prévisibilité; On doit aller au-delà du concept de responsabilité ESG pour les entreprises et inclure une responsabilité explicite de soutenir la culture dans les évaluations de performance (le critère « C »); On doit systématiquement encourager la création de nouvelles synergies entre les entreprises de taille moyenne et les entreprises culturelles pour élargir la base de soutien au secteur; Il faut lancer un vaste chantier pour faire adopter des solutions au sous-financement chronique des artistes et des créatifs, qui sont soumis, comme les travailleurs agricoles, à une forte saisonnalité des activités; Nous devons absolument accroître l'appétit culturel de la population, en particulier chez les jeunes qui sont encore à l'école et qui représentent l'avenir des publics en culture; Nous devons mettre en place une plateforme collaborative inspirée de Montréal, métropole culturelle pour réunir tous les acteurs autour d'une vision commune.

La Chambre élaborera dans les prochaines semaines un plan d'action pour inciter tous les partenaires publics et privés à mieux soutenir le secteur des arts vivants et de la culture. Nous ferons valoir ce plan et les solutions proposées dans nos interventions prébudgétaires », a poursuivi Michel Leblanc.

« Les industries créatives sont un vecteur important du rayonnement de Montréal sur la scène internationale. Elles font notre fierté, et notre gouvernement appuie leurs efforts à trouver des solutions novatrices pour offrir une expérience authentique aux visiteurs. Nous avons d'ailleurs collaboré avec le Partenariat du Quartier des spectacles pour explorer différents modèles qui assureront la vitalité de ce secteur. Ensemble, nous pourrons bâtir une économie plus forte, résiliente et durable pour la métropole », a affirmé l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

« Les arts vivants, il faut en parler! L'étude de la Chambre nous démontre que tous, incluant le secteur privé, ont un rôle à jouer pour que notre culture rayonne. Notre gouvernement a beaucoup investi en culture, mais il reste des défis et je suis heureux d'avoir pu les aborder ce matin avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le milieu des affaires montréalais ainsi que les acteurs importants de la scène culturelle montréalaise. C'est en travaillant ensemble qu'on trouvera des solutions », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

« La culture et les arts vivants font partie de l'ADN de Montréal et figurent parmi les plus grandes fiertés de la population montréalaise. Grâce à nos festivals, à nos théâtres, à nos salles de spectacles, petites et grandes, et à nos institutions culturelles renommées, Montréal, métropole culturelle, se distingue et rayonne partout dans le monde. En plus de contribuer à la vitalité et à l'attractivité de Montréal, le secteur culturel est un véritable pilier de notre économie. C'est pourquoi notre administration l'a toujours soutenu et continuera de le faire, notamment avec la bonification du budget de 1 million de dollars alloué aux festivals. Nous savons que nos festivals, nos salles alternatives, nos artistes et nos artisans doivent faire face à des défis importants, particulièrement depuis la pandémie. Je reste pourtant convaincue qu'avec tous les acteurs réunis au Forum sur les arts vivants et la culture, et toutes les personnes qui ont à cœur notre vie culturelle, nous serons en mesure de protéger et de développer nos atouts culturels », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ce forum doit constituer une ligne de départ pour l'ensemble de l'industrie, dont le secteur privé fait partie, afin de soutenir la culture, qui est aussi une composante essentielle de l'expérience montréalaise. Tourisme Montréal félicite la CCMM d'avoir réuni plus de 800 participants pour discuter des perspectives d'avenir et de l'importance du secteur culturel. C'est avec joie et fierté que nous y avons pris part à titre de partenaire, notamment pour évoquer des pistes de solutions face aux défis que vivent les festivals et événements. Nous devons collectivement donner à la culture la place qu'elle mérite », a conclu le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Ils et elles ont dit :

« Nous sommes à un moment charnière de l'histoire des arts à Montréal. Nous pouvons contempler avec fierté tout ce qui a été créé et développé au fil des dernières décennies. Mais comment imaginer l'avenir quand le milieu culturel est à bout de souffle et que le système craque de partout? C'est ensemble - et avec le plus de partenaires possible - que nous saurons y arriver », Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal.

« Fréquenter les spectacles de musique, c'est d'abord et avant tout un choix individuel. Surtout que l'offre musicale et culturelle est foisonnante au Québec. Avec le même budget, un spectateur peut voir plusieurs artistes locaux, plutôt que débourser le gros prix pour une seule vedette internationale de passage. Le public a le pouvoir de soutenir l'industrie d'ici, dont les spectacles peuvent aussi nous émouvoir et nous divertir », Eve Paré, directrice générale de l'Adisq.

« Aujourd'hui, on semble collectivement tenir pour acquise la richesse culturelle de notre métropole, au point où nous en devenons parfois blasés. Pourtant, elle enrichit profondément l'expérience et la qualité de vie urbaine. Il suffit de lire les commentaires des touristes, des journalistes, des Montréalais eux-mêmes ou encore des nouveaux arrivants pour réaliser à quel point nos festivals, nos institutions et nos créateurs nous différencient et nous rendent privilégiés. C'est un danger selon moi, car tenir cela pour acquis met en péril la singularité et la vitalité de notre ville », Jacques-André Dupont, président du conseil de Festival International de Jazz de Montréal, des Francos de Montréal et de C2 International.

