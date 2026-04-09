OTTAWA, ON, le 9 avril 2026 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre terminés le 28 février 2026.

Au deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026, NAV CANADA a su maintenir sa stabilité financière tout en augmentant ses investissements dans les systèmes et les infrastructures du système de navigation aérienne au Canada. Les volumes de circulation aérienne ont ralenti durant le trimestre, principalement à cause du temps violent qui a mis les capacités du système aéronautique à rude épreuve. En même temps, NAV CANADA a poursuivi ses démarches de modernisation en affectant des ressources aux initiatives prioritaires qui améliorent la prestation des services et la résilience opérationnelle à long terme. L'entreprise suit de près la situation géopolitique et la hausse des coûts du carburant, qui pourraient mettre encore plus de pression sur l'industrie de l'aviation et jouer sur les volumes de circulation aérienne et les coûts d'exploitation si elles devaient perdurer et s'aggraver.

« Nous investissons intentionnellement dans les systèmes et les infrastructures qui définiront l'avenir de la navigation aérienne au Canada, souligne Mark Cooper, président et chef de la direction. Les résultats du trimestre témoignent de l'équilibre que nous maintenons entre l'amélioration de la prestation actuelle des services et l'augmentation de la capacité et de la résilience dont nos partenaires du secteur et nos clients auront besoin dans les années à venir. »

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026, NAV CANADA a vu les niveaux de trafic aérien, mesurés en unités de redevance pondérées(1), augmenter de 1,5 % sur une base annuelle. Ses produits pour le deuxième trimestre de 2025-2026 se sont établis à 405 millions de dollars, soit 9 millions de plus qu'à la même période de l'exercice précédent, en raison d'une augmentation du volume des unités de redevance pondérées et de la hausse des redevances en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

À la fin du trimestre, NAV CANADA possédait des réserves de liquidités élevées, y compris un solde de trésorerie de 393 millions de dollars. Grâce à ces réserves, l'entreprise a les moyens de composer avec la volatilité du trafic aérien et les pressions sur les coûts tout en maintenant son financement des opérations essentielles et ses investissements dans les infrastructures. Le flux de trésorerie disponible négatif inscrit au deuxième trimestre de 2025-2026 atteint 71 millions de dollars, comparativement à 69 millions à la même période de l'exercice précédent, différence qui s'explique par les investissement accrus dans l'infrastructure de l'entreprise.

Toujours pendant le trimestre visé, le solde du manque à gagner du compte de stabilisation des tarifs a augmenté de 60 millions de dollars. Au 28 février 2026, le solde du manque à gagner du compte de stabilisation des tarifs s'établissait à 89 millions de dollars; on prévoit le recouvrer auprès de la clientèle au moyen de redevances futures.

Liens connexes

Les états financiers et le rapport de gestion de NAV CANADA pour le trimestre et le semestre terminés le 28 février 2026 sont disponibles aux liens suivants :

États financiers

Rapport de gestion

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

NAV CANADA est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

Les unités de redevance pondérées renvoient à une mesure du trafic tenant compte du nombre de vols facturables, de la taille des aéronefs et de la distance parcourue dans l'espace aérien canadien, et sont à la base du calcul des redevances en fonction du mouvement, qui composent la majeure partie des produits de NAV CANADA. Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière qui n'est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu'utilise NAV CANADA pour améliorer la compréhension globale de son rendement financier et d'exploitation. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. NAV CANADA définit le flux de trésorerie disponible comme étant le solde de trésorerie généré par les recettes tirées des activités d'exploitation, moins les dépenses d'immobilisations (net des subventions publiques reçues), les investissements dans Aireon LLC, les autres investissements connexes, le paiement du principal sur les passifs liés aux contrats de location et les paiements d'impôt. La direction accorde de l'importance à cet indicateur, car il aide l'entreprise à mesurer l'incidence de son programme d'investissement sur ses ressources financières et donne aux utilisatrices et utilisateurs une indication plus stable de la capacité de l'entreprise d'honorer ses titres d'emprunt et de continuer à investir dans le système de navigation aérienne.

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, lesquels comportent des risques et des incertitudes importants. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats indiqués dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons. NAV CANADA décline toute intention de mettre à jour tout énoncé prospectif.

SOURCE NAV CANADA

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