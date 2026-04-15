Une étude phare sur l'avenir des drones au Canada prévoit une multiplication par 20 de la contribution au PIB et par 10 du nombre d'emplois d'ici 2045.

OTTAWA, ON , le 15 avril 2026 /CNW/ - Selon une nouvelle étude de marché commandée par NAV CANADA, les systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP), communément appelés « drones », et la mobilité aérienne avancée (AAM) pourraient devenir l'un des secteurs de l'aviation les plus dynamiques et en plus forte croissance au Canada au cours des vingt prochaines années. Ce secteur pourrait générer annuellement des dizaines de milliards de dollars en activité économique.

Les systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) (Groupe CNW/NAV CANADA) Les systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) (Groupe CNW/NAV CANADA) Les systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) (Groupe CNW/NAV CANADA)

« L'ampleur des possibilités économiques mises en évidence dans cette étude confirme que le Canada entre dans une nouvelle ère de l'aviation, soutient Mark Cooper, président et chef de la direction de NAV CANADA. Pour en saisir tout le potentiel, il faut se préparer en investissant dans l'infrastructure et en misant sur les cadres réglementaires et les partenariats qui permettront l'intégration sécuritaire des nouveaux usagers de l'espace aérien. Le Canada a la chance unique de devenir un chef de file mondial dans ce domaine, et le travail doit commencer dès maintenant. »

L'étude prévoit une forte augmentation du nombre d'aéronefs en exploitation dans les cas d'usage qu'elle couvre, qui passerait d'environ 24 000 en 2024 à 507 000 d'ici 2045. Aujourd'hui, la majorité des opérations s'effectuent en visibilité directe. Or la prédominance des appareils évoluant au-delà de la visibilité directe (BVLOS) attendue d'ici 10 ans indique qu'il faudra élargir la gestion de la circulation, puisque les drones parcourront de plus grandes distances.

D'ici 2045, le système de gestion de la circulation des SATP (RTM) devrait traiter environ 19 millions d'opérations, soit plus de 50 000 opérations par jour. Toutefois, l'étude prévoit plus de 21 millions de vols de drones et d'opérations AAM, ce qui veut dire qu'il faudra investir pour accroître la capacité du système afin de répondre à la demande et tirer pleinement parti du potentiel de ce secteur en pleine croissance.

Selon l'étude, l'augmentation du nombre de SATP pourrait contribuer à rendre le Canada plus sûr, plus sain et mieux connecté. Plus concrètement, d'ici 2045, l'espace aérien canadien devrait accueillir :

Soins de santé : Plus de 350 000 livraisons annuelles dans le domaine des soins de santé, y compris échantillons pathologiques, sang, organes, médicaments sur ordonnance et autres produits médicaux.

Plus de 350 000 livraisons annuelles dans le domaine des soins de santé, y compris échantillons pathologiques, sang, organes, médicaments sur ordonnance et autres produits médicaux. Sécurité publique : La contribution d'environ 15 000 SATP au maintien de l'ordre, à la surveillance des frontières ainsi qu'à la gestion des urgences et des catastrophes.

La contribution d'environ 15 000 SATP au maintien de l'ordre, à la surveillance des frontières ainsi qu'à la gestion des urgences et des catastrophes. Transport : Plus de 150 000 opérations de transport de passagers par SATP, y compris dans les domaines du tourisme, des transports quotidiens et des soins de santé.

Plus de 150 000 opérations de transport de passagers par SATP, y compris dans les domaines du tourisme, des transports quotidiens et des soins de santé. Biens de consommation : Quelque 4,9 millions de vols pour la livraison de biens de consommation, y compris denrées alimentaires, produits d'épicerie, colis et achats en ligne.

Selon l'étude, en 2024, les SATP et l'AAM ont représenté entre 2,4 et 3,6 milliards de dollars du produit intérieur brut (PIB) du Canada et ont servi plus de 30 000 emplois au pays. D'ici 2045, on s'attend à ce que ces chiffres soient vingt fois plus élevés (69 milliards de dollars canadiens et 290 000 nouveaux emplois) à mesure qu'augmentera la demande en traitement de données, en logistique, en inspection des infrastructures et en opérations aériennes à distance. Il faudra donc une main-d'œuvre locale qualifiée et éduquée pour soutenir les universités et la recherche ainsi que le développement d'entreprises locales.

« L'intégration de millions de vols de véhicules de mobilité aérienne avancée sans équipage exigera une infrastructure numérique résiliente, des cadres de gestion de la circulation évolutifs et un meilleur échange de données entre les exploitants, les organismes de réglementation et NAV CANADA, explique David Sheppard, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information de NAV CANADA. Cette étude montre l'ampleur du défi et le travail qu'on fait pour que ces technologies puissent bien s'intégrer dans l'espace aérien canadien. »

Les entreprises canadiennes devraient également en tirer profit. À l'heure actuelle, les secteurs de la construction, des infrastructures et de l'immobilier représentent 45 % des opérations et 39 % des aéronefs. Toutefois, d'ici 2045, on prévoit que ce sera le secteur du transport et de la logistique qui prédominera, notamment avec l'essor des services de livraison par drone, ce qui entraînera une augmentation importante du nombre d'aéronefs évoluant en simultané.

Mis à part les vols de loisir, on s'attend à ce que 97 % des opérations offrent une valeur ajoutée quantifiable, ce qui améliorera la sécurité et l'efficacité dans des secteurs comme la construction, l'énergie et l'industrie minière. L'étude indique également que les solutions automatisées installées sur place peuvent permettre de réaliser des économies de 50 à 70 %.

En continuant d'innover et de collaborer étroitement avec ses partenaires, dont Transports Canada (TC), la Canadian Advanced Air Mobility (CAAM) et l'Association pour l'Évolution Aérienne du Canada (AEAC), NAV CANADA favorise la croissance économique, façonne un avenir où les drones et les véhicules de mobilité aérienne avancée s'intégreront aisément au quotidien et fait en sorte que l'espace aérien du Canada reste parmi les plus sûrs au monde.

Lire l'étude complète ici

En bref

Première du genre pour NAV CANADA, l'étude s'appuie sur les contributions de plus de 40 spécialistes et analystes des secteurs de l'aviation, des technologies et des infrastructures.

L'étude repose sur plus de 3 000 sources de données, rapports et perspectives de marché vérifiés, ce qui en fait le modèle de prévision le plus complet à être produit pour les industries des SATP et de l'AAM au Canada.

Ce travail aura donné lieu à une évaluation rigoureuse et prospective qui orientera les politiques, la planification de l'infrastructure et les décisions d'investissement à mesure que le Canada se rapprochera d'un espace aérien plus automatisé.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

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SOURCE NAV CANADA

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