Forum sur la requalification de la main d'œuvre et l'emploi - Les centres de services scolaires au rendez-vous!

QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Forum virtuel sur la requalification de la main-d'œuvre et sur l'emploi, organisé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, en collaboration avec les partenaires du marché du travail de la CPMT, la Fédération des centres de services scolaires du Québec a proposé plusieurs pistes pour améliorer non seulement la formation et son accès, mais aussi la littératie, les compétences numériques et la francisation des travailleurs du Québec.

« Les 250 participants du Forum s'entendent sur l'importance de la formation qualifiante donnée par les établissements d'enseignement pour le rehaussement des compétences et la requalification de la main-d'œuvre. Le contexte actuel de pandémie renforce l'importance de l'agilité, de la créativité et de l'accès du réseau de l'éducation. La Fédération est heureuse d'avoir participé à cet évènement et assure l'engagement des centres de services scolaires vers ces objectifs communs », a affirmé M. Jacky Tremblay, président-directeur général par intérim de la FCSSQ.

De son côté, M. Normand Lessard, directeur général du Centre de services scolaire Beauce-Etchemin, et représentant de la Fédération au Forum, a insisté sur les propositions amenées par l'organisation.

« Nous réitérons que la formation professionnelle et l'éducation aux adultes sont au cœur de plusieurs solutions mises de l'avant, comme par exemple, permettre l'accès à la formation professionnelle à temps partiel et augmenter l'offre de formation en alternance travail-études selon les modèles duals. Nous proposons d'accélérer les approbations de programmes de formation de courte durée, notamment les Attestations d'études professionnelles. De plus, les services aux entreprises des centres de services scolaires doivent obtenir un financement de base afin de soutenir activement l'offre de formation continue en entreprise et à distance. Nous suggérons également la mise en place d'un guichet unifié pour mieux informer les individus et les entreprises des possibilités de parcours qui répondent à leurs besoins et aspirations », a-t-il indiqué.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Cell.: 418 570-9716, [email protected], Twitter: @FCSSQc

Liens connexes

https://www.fcssq.quebec/