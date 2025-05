Forum sur la diversification des marchés : un consensus fort pour renforcer l'accompagnement en internationalisation des entreprises

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Investissement Québec International et Québec International tenaient aujourd'hui un Forum stratégique sur la diversification des marchés qui a réuni 350 participants. L'événement s'est déroulé avec la participation de Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. Ce forum a permis de réunir un nombre appréciable d'entreprises exportatrices qui cherchent à diversifier leurs marchés, ainsi que les leaders de l'écosystème d'aide à l'exportation.

« L'instabilité causée par les décisions tarifaires américaines amène les entreprises à revoir leur stratégie d'internationalisation. Nos consultations des entreprises l'indiquent clairement : la majorité des entreprises considèrent que la diversification des marchés et l'assouplissement des barrières au commerce intérieur canadien sont des leviers incontournables pour faire face à cette nouvelle réalité et réduire la dépendance au marché américain. La vision de la ministre Christine Fréchette, qui mise sur le développement du commerce interprovincial, l'ouverture vers l'Europe et le renforcement du secteur de la défense, répond bien aux priorités de nos entreprises. Pour réussir cet effort de diversification, nous devrons également miser sur des infrastructures et une chaîne logistique solides telles que le port et l'aéroport. Elles seront des piliers stratégiques pour soutenir la croissance de nos exportations vers des marchés en croissance, comme l'Europe et l'Asie. Tous conviennent que nos entreprises auront besoin d'un soutien accru des gouvernements et d'un travail collectif des organismes d'accompagnement pour veiller à ce que notre économie puisse prospérer dans ce nouvel ordre mondial », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises québécoises doivent diversifier leurs marchés d'exportation. C'est en travaillant ensemble qu'on pourra renforcer ceux hors États-Unis et réduire notre dépendance face à nos voisins du Sud. Il y a tout un potentiel à explorer, notamment avec les marchés du Canada, de l'Europe et de l'Asie. Il faut y voir dès maintenant, et ce forum a été l'occasion de le réaffirmer auprès de nos entreprises, qui sont nos forces vives », a soutenu Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La mobilisation constatée lors de ce forum démontre clairement que les entreprises sont prêtes à explorer de nouveaux marchés et à saisir les opportunités d'affaires présentes, tant au Canada que dans le reste du monde. Les équipes d'Investissement Québec International sont engagées à les appuyer dans cette voie, en conjuguant leur expertise en accompagnement stratégique avec leurs leviers de financement, afin de propulser leur savoir-faire à l'international », a indiqué Hubert Bolduc, président d'

Investissement Québec International.

« La diversification des marchés fait partie des sujets de l'heure depuis plusieurs mois. L'incertitude qui plane sur notre économie et la menace des tarifs forcent les dirigeants d'entreprise à revoir leur stratégie de croissance. Le Forum d'aujourd'hui a permis de trouver des solutions viables, de discuter des meilleures pratiques et de réseauter pour créer ensemble un environnement d'affaires plus fort et résilient », a ajouté Carl Viel, président-directeur général de Québec International.

« Dans la prochaine année, la Chambre se mobilisera avec tout l'écosystème pour mener une grande initiative de diversification des marchés visant à outiller et à soutenir les entreprises québécoises. Nos analyses nous indiquent que la majorité des entreprises prévoient mettre en place des stratégies pour se protéger (64 %) face à la situation actuelle. Toutefois, une faible proportion d'entre elles (17 %) ont déjà déployé des stratégies d'adaptation. Il sera crucial de poursuivre nos efforts pour qu'elles saisissent les occasions sur les marchés extérieurs et poursuivent leur internationalisation. Notre souveraineté économique en dépend », a conclu Michel Leblanc.

À propos du Forum stratégique sur la diversification des marchés

Le Forum stratégique sur la diversification des marchés a été codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Investissement Québec International et Québec International. L'événement, financé par le gouvernement du Québec, a été réalisé en collaboration avec Air Canada, Exportation et développement Canada (EDC), le Port de Montréal et helloDarwin. Ce forum s'inscrit dans une stratégie mise de l'avant par la Chambre et ses partenaires pour accélérer la pénétration de nouveaux marchés internationaux.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

