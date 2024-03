Forum stratégique sur la main-d'œuvre : les entreprises doivent s'adapter à un marché du travail en transformation

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait hier son Forum stratégique sur les solutions aux défis de main-d'œuvre au New City Gas.

Pour l'occasion, plus de 400 personnes étaient réunies en compagnie de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et de Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec. L'événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« Les discussions tenues au Forum ont rappelé l'importance des enjeux de main-d'œuvre pour les entreprises dans un contexte économique incertain. Les experts qui se sont succédé à la tribune ont brossé un portrait clair des transformations du marché du travail et de ses conséquences sur les employeurs, avec des données récentes à l'appui. Surtout, les nombreux exemples cités ont apporté des solutions innovantes adaptées à toutes les organisations pour favoriser une culture d'entreprise saine. Ce sont des réflexions qui font écho aux données de notre dernier sondage sur le sujet et qui devront guider les décisions des gestionnaires dans les mois à venir », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les gouvernements ont un rôle clé à jouer dans l'accompagnement des entreprises face aux défis de main-d'œuvre. Dans ce contexte, nous saluons l'annonce à notre tribune par le ministre Boissonnault de la tenue des états généraux sur la main-d'œuvre à l'automne 2024. Le marché du travail et les besoins des entreprises se sont transformés depuis le dernier exercice en 2014. La Chambre sera au rendez-vous », a ajouté Michel Leblanc.

« Ce forum stratégique sur la main-d'œuvre a été une belle occasion pour la communauté d'affaires d'échanger sur les enjeux qui touchent le marché du travail. Dans le contexte actuel, il est d'ailleurs particulièrement pertinent d'explorer des solutions tournées vers le futur et visant à permettre aux entreprises du Québec de s'adapter à la réalité d'aujourd'hui et à celle de demain. Je salue cette initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de ses partenaires, qui ont mis en œuvre cet événement riche en contenu », a souligné Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« Dans un contexte de crise du logement et de besoins croissants en travailleurs qualifiés, le secteur de la construction connaît des défis de main-d'œuvre pressants. Lors de notre discussion, le ministre Boulet a rappelé sa volonté de mettre ces enjeux au cœur du projet de loi 51. Nous devons décloisonner les métiers de la construction, mieux reconnaître les compétences des nouveaux arrivants et consolider les acteurs de l'industrie. Nous avons besoin d'un secteur de la construction agile pour être en mesure de répondre à la crise du logement », a conclu Michel Leblanc.

À propos du Forum stratégique sur les solutions aux défis de main-d'œuvre

Le Forum stratégique sur les solutions aux défis de main-d'œuvre a été organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Il a été réalisé en collaboration avec l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Investissement Québec, la Ville de Montréal, ainsi qu'en partenariat avec ADP, le Grenier aux nouvelles, l'École des dirigeants HEC Montréal, La Presse et l'Université McGill.

