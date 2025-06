Forum stratégique sur l'énergie : le secteur est mobilisé pour assurer l'autonomie énergétique du Québec

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - La deuxième édition du Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec, réalisée dans le cadre de l'initiative convertgence, une aide à la transition pour des entreprises durables codéveloppée par la Chambre et BMO, s'est tenue hier à HEC Montréal. Plus de 350 professionnels aux profils diversifiés se sont réunis pour faire le point sur le contexte énergétique du Québec et sur les stratégies permettant de tirer parti de la transition, qui présente des occasions exceptionnelles sur le plan économique.

« Le Québec se trouve à un tournant décisif de sa transition énergétique. Le Forum que nous avons tenu aujourd'hui a permis de démontrer que malgré les vents de face, nos entreprises et nos institutions ne ralentissent pas. Elles investissent et déploient de grands projets à un rythme record pour assurer notre autonomie énergétique et la décarbonation de notre économie. Tous ont convenu de nos atouts uniques, que ce soit l'expertise locale ou nos sources d'énergie renouvelables et abordables. Ces avantages sont stratégiques pour atteindre nos objectifs de transition et notre prospérité. Les experts réunis ont rappelé que nos besoins d'électricité pourraient doubler d'ici 2050. On doit donc produire plus d'énergie, diversifier nos sources et innover pour améliorer considérablement notre efficacité énergétique. Plusieurs solutions concrètes et applicables en entreprise ont été présentées, ainsi que de nouveaux systèmes tels que les boucles énergétiques, qui présentent de nombreux avantages en milieu urbain. Cette transformation ouvre la voie à de nouvelles occasions d'affaires pour nos entreprises. Celles-ci gagneront à travailler avec notre réseau de recherche et d'innovation pour déployer des solutions énergétiques de pointe et y attirer les talents, indispensables à cette transition », a déclaré Jessica Bouchard, vice-présidente, Affaires publiques et économiques et Initiatives d'impact de la Chambre.

« Grâce à ses ressources énergétiques, le Québec dispose d'un avantage stratégique important, mais temporaire. Nous devons trouver les moyens de continuer à innover afin de développer de nouvelles sources d'énergie propre et renouvelable. Notre écosystème entrepreneurial ne manque ni d'idées ni de projets, c'est à nous de lui donner tous les leviers et les outils dont il a besoin pour réussir. C'est précisément à cet objectif que répond le Forum d'aujourd'hui. Je me réjouis de constater que l'initiative convertgence, développée conjointement par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Banque de Montréal, contribue à faire avancer ces réflexions », a indiqué Grégoire Baillargeon, président de BMO Groupe financier, Québec.

« Notre gouvernement est résolument engagé dans la transition énergétique et déploie des efforts majeurs en ce sens, en particulier à travers le projet de loi 69, qui prévoit la mise en place d'un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. Nous échangeons actuellement avec des intervenants de partout au Québec grâce à la tournée Vision énergie pour que ce plan reflète les aspirations de la population québécoise », a soutenu Christine Fréchette, ministre de l'Économie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

À propos du Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec

Le Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec a été développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'événement a été réalisé en partenariat avec AECON et CN et en collaboration avec Accenture, Equans Services, Glencore et Innergex. Ce forum s'inscrit dans le cadre de convertgence.

À propos de convertgence

convertgence est une initiative d'aide à la transition pour des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est présentée par Recyc-Québec, réalisée en association avec la CDPQ et Hydro-Québec, en collaboration avec AtkinsRéalis, EDC, Énergir, LG2, Rio Tinto, Sun Life, WSP et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau. Elle est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

