Forum Now & Beyond TV – Évoluer côte à côte sans se nuire, suivre des voies parallèles sans se heurter.

BEIJING, 31 octobre 2022 /CNW/ - Le 20e Congrès national du Parti communiste de Chine a permis l'élaboration d'un plan directeur pour le pays au cours des cinq prochaines années et au-delà. Quelle est son importance pour le monde? À quoi le monde peut-il s'attendre de la Chine au cours des prochaines années? Et qu'est-ce que la modernisation de la Chine apportera à la communauté mondiale? CGTN a organisé une table ronde spéciale intitulée « Now and Beyond », animée par Liu Xin, chef d'antenne de CGTN, pour discuter de la voie à suivre pour la Chine et le monde avec des décideurs et des penseurs de partout sur le globe.

« Le vrai message de la Chine en est un de multilatéralisme », a déclaré le professeur Jeffrey Sachs, directeur du Center for Sustainable Development de l'Université Columbia, commentant la couverture biaisée du congrès national par les médias américains. « La Chine exprime de façon très explicite le souhait d'un monde multilatéral en vertu de la Charte des Nations Unies. Elle ne vise pas la domination et ne cherche le conflit d'aucune manière. Et le message est sans équivoque… Ce dont nous avons besoin, c'est d'un dialogue et d'une meilleure compréhension », souligne le professeur Sachs.

« Le message principal du président Jinping indique que la Chine veut s'engager dans un monde pacifique et poursuivre une coexistence pacifique », a déclaré Xie Tao, professeur et doyen de l'École de relations internationales et de diplomatie de l'Université d'études étrangères de Beijing, faisant écho aux propos du professeur Sachs, en ajoutant que « la Chine n'impose pas ses valeurs et institutions à d'autres pays, et elle ne veut pas que d'autres pays lui dictent sa conduite. Avec sa population massive, elle se distingue des autres nations. Et elle réussira sa cure de rajeunissement national en empruntant la voie de la modernisation chinoise ».

C'est la première fois que la modernisation de la Chine fait l'objet d'un rapport au congrès national. Il s'agit du plan directeur pour l'avenir du pays. Martin Jacques, agrégé supérieur de recherches au Département de politique et d'études internationales de l'Université Cambridge, souligne que sous le régime de la mondialisation à l'américaine, les inégalités s'étendent à presque toute la société. Ce dernier fait remarquer qu'un aspect clé de la modernisation de la Chine est la prospérité commune. Si la Chine peut renverser la tendance des inégalités et créer un environnement plus équitable, cela aurait un grand impact dans le monde entier. « Au XXIe siècle, tout ce qui est bon pour la Chine doit être bon pour le reste du monde. Et tout ce qui est bon pour le reste du monde doit aussi l'être pour la Chine. Nous sommes au XXIe siècle, et nous vivons sur la même planète », a déclaré l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, Arancha Gonzalez Laya.

Benyamin Poghosyan, directeur du Center for Political and Economic Strategic Studies, affirme que les tentatives de voir le monde en noir et blanc sont très préoccupantes. Les puissances moyennes et de plus petite taille comprennent que la Chine n'appréhende pas le monde sous un angle de confrontation, car une telle division les placerait dans une situation difficile. Alors que l'inflation, la crise énergétique, la crise alimentaire et d'autres défis menacent chacun d'entre nous, la coopération entre les grandes puissances est souhaitable.

« De nombreux pays ne veulent pas choisir entre la Chine et les États-Unis », a fait remarquer Erik Solheim, ancien directeur général des Nations Unies pour l'environnement et secrétaire général adjoint des Nations Unies. L'ambassadeur sud-africain en Chine, Siyabonga Cyprian Cwele, explique que de nombreux pays peuvent tirer de grandes leçons de la Chine. « L'Afrique du Sud et d'autres pays ne seront pas tenus de choisir, mais accepteront quiconque respecte leurs systèmes et s'associe à eux », a indiqué M. Cwele. De nombreux pays recherchent des partenariats et non des contraintes.

« Vous pouvez mener par l'exemple, la générosité et la coopération multilatérale ou encore diriger par la coercition, la prédation et l'action unilatérale », a expliqué le professeur Xie Tao, La Chine a évidemment suivi la première voie ». Il croit que le leadership mondial de la Chine consiste à procurer des avantages au reste du monde, et non à prétendre à l'hégémonie.

« Tous les êtres vivants peuvent grandir côte à côte sans se nuire, et suivre des routes parallèles sans se heurter », a souligné le secrétaire général Xi Jinping, citant le philosophe Confucius dans son rapport au 20e congrès national du PCC. Dans un monde où les conflits et les différences semblent l'emporter sur la coopération et la saine gestion, de nombreux pays aspirent au respect des différences et recherchent des moyens d'aller de l'avant ensemble. La Chine cherche une voie pacifique vers la modernisation et un partenariat avec la communauté mondiale.

