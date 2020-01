Forum étudiant 2020 - Des étudiants et étudiantes du collégial siègent à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Du 13 au 17 janvier 2020, la 28e législature du Forum étudiant se tiendra à l'Assemblée nationale, sous la présidence du vice-président, M. Marc Picard. Cette simulation parlementaire permettra à quelque 145 étudiants et étudiantes de niveau collégial de se hisser, pour quelques jours, dans les fonctions de députés ou de journalistes.

« Cette expérience unique offre l'occasion aux participants et participantes de débattre, dans l'enceinte de l'hôtel du Parlement, d'enjeux qui leur tiennent à cœur. Ils devront également s'exprimer en commission parlementaire et défendre leurs opinions auprès de leurs collègues. Ils prendront ainsi toute la mesure de notre démocratie », a indiqué M. Picard.

Les jeunes qui participent à cette 28e édition viennent de 25 collèges et cégeps du Québec. Chaque année, cette simulation leur permet de comprendre davantage les différentes facettes de notre système parlementaire. Les trois projets de loi suivants seront à l'étude de l'édition 2020 :

la Loi sur la reconnaissance des diplômes et des compétences professionnelles au Québec;

la Loi visant l'autosuffisance alimentaire du Québec;

la Loi visant à enrichir la culture politique des Québécois.

Le Forum étudiant siège annuellement à l'Assemblée nationale depuis 1992. Au fil des années, plus de 3 000 étudiants et étudiantes de niveau collégial y ont participé afin de s'initier au parlementarisme et de faire partie intégrante, l'instant d'une simulation, de la démocratie québécoise. La Fondation Jean-Charles-Bonenfant, notamment, collabore étroitement à la tenue de cette simulation. Pour plus d'information, consultez la section Par ici la démocratie du site Internet de l'Assemblée nationale.

