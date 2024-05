La troisième édition du Forum de la région Asie-Pacifique sur le DNS aura lieu du 23 au 24 juillet 2024

JAKARTA, Indonésie, le 17 mai 2024 /CNW/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) et Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) organiseront la troisième édition du Forum de la région Asie-Pacifique (APAC) sur le système des noms de domaine (DNS) à Bali (Indonésie), du 23 au 24 juillet 2024. L'ICANN est une organisation internationale à but non lucratif qui est chargée de la coordination du DNS et joue un rôle majeur dans la préservation d'un Internet mondial, interopérable et sécurisé. PANDI est le gestionnaire du domaine de premier niveau géographique .id.

Placé sous le thème « Jeter des ponts : renforcer la collaboration pour façonner l'avenir de l'Internet », le Forum DNS APAC qui se tiendra à Bali accueillera des experts régionaux et internationaux réunis pour explorer des moyens de renforcer la coopération afin de saisir les opportunités et relever les défis associés à l'Internet. Pierre angulaire technique de l'Internet mondial, le DNS est à la base des opportunités et des innovations que celui-ci génère. La pérennité du rôle crucial que joue le DNS repose sur la coopération entre les secteurs, les technologies et les parties prenantes. Sans cette coopération, l'Internet mondial et interopérable que nous considérons comme acquis pourrait être menacé.

L'expansion prévue du secteur des noms de domaine devrait ouvrir des opportunités commerciales et supprimer les barrières linguistiques pour connecter les personnes qui ne sont pas encore connectées. Le Forum cherchera à analyser comment la région APAC peut saisir ces opportunités et contribuer à la transformation numérique. Les discussions aborderont également les conséquences des initiatives législatives sur Internet et l'importance du modèle multipartite de gouvernance de l'Internet.

« Dans l'esprit du thème de cette année, PANDI et l'ICANN jettent des ponts entre l'Indonésie, l'écosystème mondial de l'Internet et la communauté régionale. Ce type de collaboration et d'engagement sont extrêmement importants pour l'avenir de l'Internet. L'événement sera surtout l'occasion de tenir des débats importants sur l'avenir de l'Internet, notamment en explorant le déploiement et l'intégration de la technologie Blockchain de manière pertinente et adaptée dans le cadre de la gouvernance mondiale de l'Internet « , a indiqué John Sihar Simanjuntak, président du conseil d'administration de PANDI. « Nous remercions le ministère indonésien de la Communication et de l'Informatique pour son soutien. »

En collaboration avec des partenaires régionaux, l'ICANN a organisé des Forums sur le DNS en Afrique, en Europe orientale et Asie centrale, en Amérique latine et les Caraïbes, et au Moyen-Orient, avec un objectif commun : permettre à la communauté de l'ICANN et à la communauté du DNS mondial de collaborer, de réseauter et d'échanger des idées sur le secteur des noms de domaine et l'avenir de l'Internet.

« Nous sommes fiers d'organiser le Forum DNS APAC en Indonésie, pour poursuivre sur la lancée du succès de ce format régional », a affirmé Jia-Rong Low, vice-président et directeur général du bureau de l'ICANN dans la région APAC. « Nous sommes impatients d'analyser les opportunités et les défis que présente l'Internet pour notre région, en espérant que le Forum deviendra un centre de réflexion qui permettra aux participants de bénéficier de cette expertise. »

L'édition 2024 du Forum DNS APAC, qui se tiendra en format hybride, aura lieu au Westin Resort Nusa Dua.

L'inscription est désormais ouverte pour participer en personne ou à distance. En amont de l'édition 2024 du Forum DNS APAC, des webinaires préliminaires seront organisés en juin et en juillet pour discuter de sujets d'intérêt en rapport avec le thème du Forum. Le programme complet sera annoncé fin mai 2024.

Des opportunités de parrainage sont également disponibles. Pour de plus amples informations sur le Forum DNS APAC 2024 et ses modalités de participation, n'hésitez pas à visiter le site web de l'événement.

À propos de ICANN

La mission de l'ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro- Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. La société ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

À propos de PANDI

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) a été fondé en 2006 et a obtenu en 2013 une redélégation de l'IANA pour devenir l'opérateur de registre du domaine .id. PANDI est une association qui regroupe plusieurs parties prenantes, dont des représentants des gouvernements, des opérateurs du secteur de l'Internet et des universitaires. Avec 951 421 noms de domaine au 31 décembre 2023, le domaine .id connaît une forte croissance qui en fait le plus grand ccTLD d'Asie du Sud-Est. Le nom de domaine .id représente l'Indonésie, son identité, ses idées et bien plus encore, car il est doté de son propre système de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine, géré directement par PANDI.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

SOURCE ICANN

Renseignements: Liana Teo, Responsable de la communication, APAC, ICANN, Tél. : +65 9311 2001, Mél. : [email protected]; Rachelle Loi, Coordinatrice de la communication, APAC, ICANN, Tél. : +65 8182 8302, Mél. : [email protected]; Mira Fajriyah, Humas PANDI, Tél. : +62 811 8840607, Mél. : [email protected]