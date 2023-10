Pour la troisième année consécutive, Karen S. Lynch, cheffe de la direction de CVS Health, arrive en tête du 26e classement annuel. Elle est suivie de Julie Sweet, cheffe de la direction d'Accenture, et de Mary Barra, cheffe de la direction de GM

Cette année, le classement mondial des 100 leaders compte 53 nouvelles venues, dont Mira Murati, directrice de la technologie d'OpenAI, Kim Kardashian, co-fondatrice de Skims et de SKKY, et Sue Nabi, cheffe de la direction de Coty et femme ouvertement transgenre

Les industries de la finance et de la technologie montrent la voie avec 20 femmes représentant chacun de ces secteurs, tandis que 18 femmes viennent de la vente au détail, 7 de la santé et 7 de l'énergie

Parmi les 67 cheffes de la direction figurant dans le classement des femmes les plus influentes en 2023, on compte plusieurs femmes non américaines : neuf ressortissantes du Royaume-Uni, sept de Chine élargie, six de France, quatre d'Australie, deux d'Espagne, deux du Brésil, deux d'Inde et deux d'Allemagne

C'est Mme Murati, de la société OpenAI, qui fait la une du numéro des 100 femmes les plus influentes de Fortune

NEW YORK, 5 octobre 2023 /CNW/ - Fortune a annoncé aujourd'hui l'édition 2023 de la liste des femmes les plus influentes en affaires, où figurent des cheffes de file reconnues et montantes du monde entier. Le classement des femmes les plus influentes, qui entre dans sa 26e année, célèbre 100 femmes d'affaires de premier plan représentant des secteurs tels que la finance, la technologie, la santé, les télécommunications, la vente au détail et l'énergie, entre autres.

Fortune révèle les noms des 100 femmes les plus influentes en affaires

Cette année, la liste des femmes les plus influentes en affaires est la plus complète jamais élaborée, car c'est la première fois que Fortune propose une seule liste mondiale honorant 100 femmes. La nouvelle portée mondiale de la liste et son envergure plus grande valorisent la nature du travail à l'échelle planétaire des hautes dirigeantes, ainsi que le nombre presque record de femmes à la tête d'entreprises du Fortune 500, les plus importantes aux États-Unis en termes de revenus, et du Fortune Global 500, qui réunit les plus grandes entreprises du monde.

Au total, la liste comprend 67 femmes exerçant les fonctions de cheffe de la direction, dont certaines sont entrées en fonction seulement récemment. Margherita Della Valle est devenue cheffe de la direction de Vodafone, société britannique de télécommunication, en avril. Sandy Ran Xu a repris JD.com, , géant chinois du commerce électronique en mai. Vanessa Hudson a pris le poste de cheffe de la direction de Qantas, compagnie aérienne nationale d'Australie, en septembre. Elles sont les premières femmes à occuper leur poste dans ces entreprises. D'autres femmes exercent une influence majeure dès le début de leur carrière, à l'instar de Mira Murati, 34 ans, directrice de la technologie d'OpenAI, et de Susan Li, directrice financière de Meta. D'autres dirigeantes sont à la tête des jeunes pousses ayant le plus de valeur au monde. C'est notamment le cas de Kim Kardashian, co-fondatrice de Skims, ligne de sous-vêtements de soutien pesant 4 milliards de dollars.

Lorsque des chefs de la direction quittent leur poste, les femmes sont plus nombreuses à être appelées à les remplacer. Fortune note que dans le premier semestre de cette année, 106 chefs de la direction dans le monde ont quitté leurs fonctions. Parmi les remplaçants à leur poste, 13 % étaient des femmes, contre 2,4 % en 2018. Fortune a écrit : « Le monde des affaires exige des changements, et les femmes leaders se montrent à la hauteur de la situation. »

Les 10 premières personnalités des 100 femmes les plus influentes en affaires du palmarès Fortune de 2023 :

Karen S. Lynch, présidente et cheffe de la direction de CVS Health (États-Unis) Julie Sweet, présidente et cheffe de la direction d'Accenture (États-Unis) Mary Barra, présidente et cheffe de la direction de General Motors (États-Unis) Jane Fraser, cheffe de la direction de Citigroup (États-Unis) Jessica Tan, directrice exécutive et co-cheffe de la direction de Ping An (Chine) Carol Tomé, cheffe de la direction d'UPS (États-Unis) Emma Walmsley, cheffe de la direction de GSK (Royaume-Uni) Ruth Porat, présidente, cheffe de l'information et directrice financière d'Alphabet et de Google (États-Unis) Shemara Wikramanayake, directrice générale et cheffe de la direction de Macquarie (Australie) Gail Boudreaux, présidente et cheffe de la direction d'Elevance Health (États-Unis)

Pour la troisième année consécutive, Karen S. Lynch, présidente et cheffe de la direction de CVS Health, se classe au premier rang des femmes dirigeant une entreprise classée parmi les plus hauts rangs du classement Fortune Global 500 (n° 11) au monde. Au cours de cette dernière année, CVS Health a racheté Oak Street Health, fournisseur de soins primaires, et Signify Health, spécialiste des soins de santé à domicile, pour un total de 19 milliards de dollars. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie - qui s'est accélérée avec l'acquisition de l'assureur Aetna par CVS Health en 2018 - visant à transformer une société auparavant connue en tant que chaîne de pharmacies et gestionnaire de soins pharmacothérapeutiques en une force motrice dans le secteur de la santé.

Beaucoup de femmes figurant dans le classement de 2023 prendront la parole ou assisteront au sommet Most Powerful Women (femmes les plus influentes) de Fortune qui se tiendra à Laguna Niguel (Californie), du 9 au 11 octobre prochains.

À propos de Fortune

FORTUNE perpétue un héritage de rédaction primée et de rapports de confiance pour les cadres qui veulent améliorer leurs affaires. Propriété indépendante, avec une perspective mondiale et une agilité numérique, FORTUNE raconte l'histoire d'une nouvelle génération d'innovateurs, de constructeurs et de preneurs de risques. En ligne et en format imprimé, FORTUNE mesure le rendement des entreprises à l'aide de critères rigoureux et responsabilise les entreprises. FORTUNE crée des communautés en rassemblant de véritables leaders d'opinion et des iconoclastes - ceux qui façonnent l'industrie, le commerce et la société - au moyen de listes, d'événements et de conférences influents et prestigieux, comme l'emblématique Fortune 500, CEO Initiative et les Most Powerful Women. Pour en savoir plus, visitez le site Web fortune.com .

Personnes-ressources:

Patrick Reilly

[email protected]

Amy Galleazzi

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2239495/FORTUNE.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2167808/4324058/fortune_logo_black_ID_e110fdae6750_Logo.jpg

SOURCE Fortune Media (USA) Corporation