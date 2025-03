Fortune dévoilera la liste des 100 femmes les plus puissantes dans le monde des affaires le 20 mai

Le Sommet international des femmes les plus influentes réunira les plus grandes dirigeantes du monde pour explorer le thème « Une nouvelle ère pour les entreprises : s'associer pour la prospérité mondiale »

NEW YORK, 28 mars 2025 /CNW/ - Fortune a annoncé aujourd'hui que son Sommet international des femmes les plus influentes se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite, du 20 au 21 mai 2025, marquant ainsi le premier sommet international dans la région pour la franchise dédiée au leadership féminin.

Les femmes les plus influentes de Fortune représentent une communauté triée sur le volet de dirigeantes de premier plan provenant d'un large éventail d'industries et de gouvernements du monde entier. Connu pour ses conversations qui orientent les priorités, le programme mondial Sommet international des femmes les plus influentes examinera les forces clés qui façonnent le paysage des affaires à l'échelle mondiale et, plus précisément, la façon dont les secteurs public et privé peuvent s'associer pour stimuler l'innovation et la croissance. Parmi les autres sujets abordés, mentionnons l'évaluation du leadership mondial en situation de crise, la gestion des changements économiques et de leurs répercussions sur les entreprises, le déploiement à grande échelle des technologies émergentes et l'exploration de nouvelles possibilités dans les domaines de l'investissement et des soins de santé, ainsi que l'évolution des industries du sport, du divertissement et de la conception.

Fortune invite la communauté en Arabie saoudite, où, dans le cadre de son programme Vision 2030, le pays investit dans la croissance, l'innovation et le progrès des femmes dans les affaires et dans la société. Grâce à cette feuille de route, le taux de participation des femmes au marché du travail est passé de 17 % en 2017 à 36 %, soit plus du double. Les femmes saoudiennes possèdent désormais 45 % des petites et moyennes entreprises du pays, contribuant ainsi au développement entrepreneurial de l'économie.

Le Sommet des femmes les plus influentes de Fortune à Riyad offrira aux dirigeantes mondiales un accès à ce marché en plein essor, créant des possibilités de partenariat et élargissant la communauté mondiale.

« Fortune s'efforce d'être au cœur des nouvelles frontières des affaires mondiales, et l'Arabie saoudite en fait partie, a déclaré Anastasia Nyrkovskaya, cheffe de la direction de Fortune. C'est le moment opportun de réunir, à Riyad, certaines des femmes les plus influentes et les plus novatrices du monde pour inspirer, mettre en relation et réaliser des progrès significatifs dans les entreprises et les gouvernements mondiaux. C'est ce que font les événements de Fortune dédiés aux femmes les plus influentes depuis près de trois décennies. Il est maintenant temps de tirer parti du centre dynamique de Riyad pour notre premier sommet des femmes au Moyen-Orient. »

Dans le bulletin quotidien MPW Daily de Fortune, Alyson Shontell, rédactrice en chef de Fortune, a récemment publié un article intitulé « Pourquoi Fortune MPW s'exporte à l'international », soulignant l'impact significatif de l'Arabie saoudite sur l'économie mondiale qui a conduit Fortune à y organiser des événements importants : « À Fortune, l'objectif de notre journalisme est d'améliorer les affaires et de servir de voix puissante et faisant autorité pour favoriser le progrès. Compte tenu de la récente accélération de l'Arabie saoudite, en particulier pour les femmes, nous sommes ravis de nous rapprocher de l'action et de documenter les progrès réalisés là-bas également. »

De plus, le 20 mai, Fortune dévoilera sa liste emblématique des 100 femmes les plus puissantes dans le monde des affaires. Cette liste, qui en est à sa 28e édition, reconnaît les pionnières mondiales qui stimulent l'innovation et façonnent l'avenir dans des secteurs comme la finance, la technologie, les soins de santé, les télécommunications, le commerce de détail et l'énergie. L'édition 2024 a mis en vedette des dirigeantes de 19 pays et territoires à travers 14 secteurs, dont plus de la moitié sont cheffes de la direction, principalement d'entreprises figurant au palmarès Fortune 500 et au palmarès Fortune Global 500.

Le Sommet international des femmes les plus influentes sera présenté en partenariat avec la Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA).

À propos de Fortune :

Fortune est une entreprise mondiale de médias multiplateformes qui s'appuie sur un héritage de reportages et d'informations fiables et primés, destinés à ceux qui souhaitent améliorer le fonctionnement des entreprises. Propriété indépendante, Fortune raconte l'histoire des plus grandes entreprises du monde et de leurs dirigeants, ainsi que d'une nouvelle génération d'innovateurs qui font progresser les affaires. En numérique ou sur papier, Fortune mesure le rendement de l'entreprise à l'aide de critères rigoureux et tient les entreprises responsables, dans des régions du monde entier. Ses classements emblématiques comprennent Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women, et World's Most Admired Companies. Fortune crée des communautés de classe mondiale en réunissant des leaders d'opinion du secteur pour des sommets et des conférences exclusifs, notamment le Fortune Global Forum (Forum mondial Fortune), Brainstorm Tech, et Fortune Most Powerful Women (les femmes les plus influentes). Pour en savoir plus, visitez le site Web fortune.com.

