Le septuple champion du monde et entrepreneur Tom Brady, et Gita Gopinath, directrice générale adjointe du FMI, entre autres sommités, ont confirmé leur présence à la réunion annuelle de la conférence organisée par Fortune, qui rassemblera des dirigeants d'entreprise mondiaux et des personnalités politiques de premier plan

Leon Panetta et Mike Pompeo, anciens chefs de cabinet de la Maison-Blanche et directeurs de la CIA, inaugureront le forum avec un dialogue essentiel sur « L'Amérique et le nouvel ordre mondial »

NEW YORK, 25 octobre 2024 /CNW/ - Fortune a annoncé aujourd'hui une liste de conférenciers confirmés pour le Fortune Global Forum 2024, le plus important rassemblement de chefs de la direction et de dirigeants des plus grandes multinationales du monde, aux côtés de décideurs politiques, de leaders d'opinion et d'investisseurs, qui se tiendra les 11 et 12 novembre 2024, à New York, au club Jazz at Lincoln Center.

Le Fortune Global Forum est reconnu pour faciliter des dialogues constructifs entre des personnalités de premier plan du monde des affaires, des administrations gouvernementales et de la culture, fournissant des renseignements essentiels sur les stratégies commerciales mondiales. Cet événement prestigieux de deux jours réunit des dirigeants de certaines des entreprises les plus importantes et les plus novatrices du monde, dont des entreprises faisant partie du classement Fortune Global 500.

Le thème de cette année, « Les affaires à la vitesse du changement », sera l'occasion d'aborder certains des enjeux les plus importants dans le paysage commercial dynamique d'aujourd'hui, y compris la gestion de la main-d'œuvre dans une économie alimentée par l'IA, la lutte contre les réactions négatives aux critères ESG, l'atténuation des risques technologiques et des défis réglementaires, la lutte contre les problèmes climatiques et énergétiques, la manière de composer avec les tensions géopolitiques et la façon de tirer parti des opportunités dans un environnement commercial mondial marqué par l'imprévisibilité.

Étant donné que l'élection présidentielle américaine aura eu lieu moins d'une semaine avant l'événement et que les électeurs de plus de 70 pays du monde se seront déplacés aux urnes, le coup d'envoi du Fortune Global Forum aura lieu le lundi 11 novembre avec une conversation franche sur la diplomatie mondiale et le rôle de l'Amérique sur la scène mondiale en compagnie de Leon Panetta, président du Panetta Institute for Public Policy, secrétaire à la Défense des États-Unis de 2011 à 2013, et directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) de 2009 à 2011, et Mike Pompeo, secrétaire d'État des États-Unis de 2018 à 2021 et directeur de la CIA de 2017 à 2018. La discussion sera animée par Clay Chandler, rédacteur en chef de Fortune pour la région de l'Asie et coprésident du CA du Fortune Global Forum.

Tom Brady, septuple champion du monde, et Nitin Nohria, professeur et ancien doyen de la Harvard Business School, s'entretiendront avec Alyson Shontell, rédactrice en chef de Fortune, sur l'art (et la science) du travail d'équipe. Gita Gopinath, première directrice générale adjointe du Fonds monétaire international, s'entretiendra avec Clay Chandler, de Fortune, sur la façon dont les changements géopolitiques et démographiques façonnent l'économie mondiale. Wynton Marsalis, compositeur, lauréat du prix Pulitzer de musique et directeur général et artistique du club Jazz at Lincoln Center, s'entretiendra avec Andrew Nusca, directeur éditorial Fortune Live Media, au sujet de la démocratie, de la quête de justice et de ce que les principes fondamentaux du jazz peuvent nous enseigner au sujet du leadership.

« En cette période cruciale, nous sommes honorés de réunir les esprits les plus brillants et les dirigeants des plus grandes entreprises du monde pour qu'ils se rencontrent en personne, entre pairs, afin de mener un programme de progrès et de transformation », a déclaré Anastasia Nyrkovskaya, cheffe de la direction de Fortune. « Personne ne sait mieux faire cela que Fortune. Il est temps de redéfinir et de déterminer de nouvelles orientations qui pourront améliorer les affaires pour les gens du monde entier. »

Les conférenciers suivants participeront également à l'événement :

Charles Adkins, président, Hedera

Howard Boville, vice-président directeur de DXC Technology

John Hope Bryant , fondateur, président du CA et chef de la direction d'Operation Hope

, fondateur, président du CA et chef de la direction d'Operation Hope Victor Bulto , président de Novartis États-Unis

Alex Chriss , président et chef de la direction de PayPal

Chris Cocks, chef de la direction de Hasbro

Gary Cohn , vice-président du CA d'IBM et ancien directeur du National Economic Council des États-Unis

, vice-président du CA d'IBM et ancien directeur du National Economic Council des États-Unis Brian Cornell , président du CA et chef de la direction de Target Corporation

, président du CA et chef de la direction de Target Corporation Joanne Crevoiserat , cheffe de la direction de Tapestry

, cheffe de la direction de Tapestry Abhijit Dubey , chef de la direction de NTT Data

, chef de la direction de NTT Data Jim Fitterling , président du CA et chef de la direction de Dow

, président du CA et chef de la direction de Dow Adena Friedman , présidente du CA et cheffe de la direction de Nasdaq

, présidente du CA et cheffe de la direction de Nasdaq Stedman Graham , président du CA et chef de la direction de S. Graham and Associates

, président du CA et chef de la direction de S. Graham and Associates Jennifer Holmgren , cheffe de la direction de LanzaTech

, cheffe de la direction de LanzaTech Fred Hu , fondateur et président du CA de Primavera Capital

, fondateur et président du CA de Primavera Capital Paul Hudson , chef de la direction de Sanofi

, chef de la direction de Sanofi Barbara Humpton , présidente du CA et cheffe de la direction de Siemens USA

, présidente du CA et cheffe de la direction de Siemens Chris Hyams , chef de la direction d'Indeed

, chef de la direction d'Indeed Bjarke Ingels, fondateur et directeur artistique de Bjarke Ingels Group (BIG)

Merit Janow, présidente de MasterCard, et doyenne émérite et professeure de l'université Columbia

Keyu Jin, professeure agrégée en économie, London School of Economics

Kate Johnson , cheffe de la direction de Lumen Technologies

, cheffe de la direction de Lumen Technologies Vimal Kapur , chef de la direction de Honeywell

, chef de la direction de Honeywell Chase Koch , vice-président directeur de Koch Industries et fondateur de Koch Disruptive Technologies

, vice-président directeur de Koch Industries et fondateur de Koch Disruptive Technologies Josh Kushner , fondateur et associé directeur de Thrive Capital

, fondateur et associé directeur de Thrive Capital Eric Kutcher , associé principal et président de McKinsey & Company, région Amérique du Nord

, associé principal et président de McKinsey & Company, région Amérique du Nord Rob Manfred , commissaire de la Ligue majeure de baseball

, commissaire de la Ligue majeure de baseball La baronne Dambisa Moyo, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, et codirectrice principale de Versaca Investments

Tom Oxley , fondateur et chef de la direction de Synchron

, fondateur et chef de la direction de Synchron Kristin Peck , cheffe de la direction de Zoetis

, cheffe de la direction de Zoetis Javier Rodriguez , chef de la direction de DaVita

, chef de la direction de DaVita Nathan Rosenberg , associé fondateur d'Insigniam

, associé fondateur d'Insigniam Adam Silver , commissaire de la National Basketball Association

, commissaire de la National Basketball Association John Stankey , chef de la direction d'AT&T

, chef de la direction d'AT&T Charles Van der Steene, président d'A.P., région Amérique du Nord Moller Maersk

Christian Sutherland-Wong, chef de la direction, Glassdoor

Joey Wat , chef de la direction de Yum China

, chef de la direction de Timothy Wennes , chef de la direction de Santander États-Unis

, chef de la direction de Santander États-Unis Steven Williams , chef de la direction de PepsiCo Foods Amérique du Nord

Par ailleurs, Fortune lancera une nouvelle liste à l'occasion du Fortune Global Forum de cette année : Le classement Fortune des 100 personnalités les plus puissantes du monde des affaires. Lors du dîner de gala du Forum le soir du 11 novembre, Fortune dévoilera en exclusivité la liste aux personnes présentes. Le matin suivant, le 12 novembre, la liste sera publiée en ligne ainsi que dans les bulletins de Fortune. Ce nouveau classement mondial, baptisé MPP 100, s'appuie sur l'historique de publication par Fortune de listes emblématiques d'entreprises et de personnalités du monde des affaires, y compris le classement Fortune 500, le classement Fortune Global 500, ainsi que le classement des Femmes les plus puissantes, où sont identifiées de manière indépendante les personnalités au pouvoir et à l'influence considérables, grâce à la méthodologie unique et exclusive développée par Fortune.

Fortune mettra à jour la liste des conférenciers, des participants et des séances en prévision du Forum. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour consulter le programme complet, visitez le site Web de l'événement ici.

À propos du Fortune Global Forum Depuis 1995, le Fortune Global Forum est organisé par les éditeurs de Fortune dans de grandes villes aux frontières dynamiques des affaires mondiales. Le Forum réunit des dirigeants d'entreprises du monde entier - les présidents et chefs de la direction des plus grandes multinationales du monde. La participation au Fortune Global Forum se fait sur invitation uniquement.

L'édition 2024 du Fortune Global Forum est soutenu par Knowledge Partner McKinsey & Company, le partenaire principal Wuliangye, et les partenaires AFEELA, DXC Technology, Hedera, Indeed, Insigniam, Novartis et PayPal.

C'est la première fois que le Fortune Global Forum se réunit à New York. Parmi les précédentes villes hôtes du Fortune Global Forum, il convient de citer Singapour, Barcelone, Guangzhou, New Delhi, Chengdu, Rome, Hong Kong, Toronto, Paris, Abou Dhabi, Le Cap et San Francisco.

À propos de Fortune

Fortune est une entreprise médiatique mondiale à plateformes multiples qui s'appuie sur un héritage de rédaction primée et de rapports de confiance pour les cadres qui veulent améliorer leurs affaires. Entreprise indépendante, Fortune raconte l'histoire des plus grandes entreprises du monde et de leurs dirigeants, ainsi que d'une nouvelle génération d'innovateurs qui font progresser les affaires. En version numérique et sur papier, Fortune mesure le rendement des entreprises à l'aide de critères rigoureux et tient les entreprises responsables, dans des régions du monde entier. Ses classements emblématiques comprennent le classement Fortune 500, le classement Fortune Global 500, le classement des Femmes les plus puissantes et le classement des Entreprises les plus admirées au monde. Fortune bâtit des communautés de calibre mondial en réunissant des leaders d'opinion de l'industrie lors de conférences et de sommets exclusifs, y compris le Fortune Global Forum, Brainstorm Tech, et le classement des Femmes les plus puissantes de Fortune. Pour en savoir plus, visitez le site Web fortune.com.

