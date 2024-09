Trois chefs de file exceptionnels du domaine spatial - GHGSat, Rocket Lab et SpaceX - se partagent la première place, en s'attaquant aux changements climatiques et au fossé numérique

Le dixième classement annuel de Fortune met en évidence plus de 50 entreprises qui réussissent en faisant du bien, dont Honeywell, Walmart, Levi Strauss, etc.

Les chefs de files mondiaux comprennent Grab de Singapour et Alibaba de Chine, ainsi que Philips et Puma d'Europe

NEW YORK, 26 septembre 2024 /CNW/ - Le dixième classement annuel Change the World de Fortune est dominé par un groupe de pionniers du domaine spatial qui repoussent les limites de l'innovation. SpaceX, exploitant du service Internet par satellite Starlink; GHGSat, le principal système de surveillance des émissions de gaz à effet de serre dans l'espace; et Rocket Lab, le créateur d'une petite fusée révolutionnaire réutilisable de catégorie orbitale.

Le palmarès 2024 de Fortune présente 52 entreprises qui ont eu un impact social ou environnemental important à l'échelle mondiale grâce à leurs stratégies et activités axées sur le profit, et couvrant un éventail d'industries, y compris la technologie, l'espace, le commerce électronique et les soins de santé. Le classement de cette année comprend 30 entreprises d'Amérique du Nord, 12 d'Europe, 8 d'Asie et d'Australie, une d'Afrique et une d'Amérique du Sud.

Matt Heimer, rédacteur en chef de Fortune Features, a déclaré : « L'édition de cette année, notre dixième, met en vedette 52 entreprises qui perpétuent l'héritage du palmarès Change the World, qui combine esprit communautaire et souci de rentabilité. Ces entreprises laissent leurs actions parler d'elles-mêmes, en exploitant les impulsions créatrices du capitalisme pour résoudre les problèmes sociaux tout en générant des revenus. »

En plus de l'innovation dans le domaine spatial, le classement Change the World de Fortune présente les entreprises technologiques qui mettent en valeur le potentiel d'impact positif de l'IA et qui se consacrent à l'utilisation de la technologie pour le bien commun. Parmi les entreprises qui présentent des approches novatrices, mentionnons Ello (au cinquième rang), qui déploie l'IA pour combler les lacunes en matière d'alphabétisation des enfants au moyen de tutoriels de lecture personnalisés; Alibaba Group (au huitième rang), qui détecte les lésions du cancer du pancréas grâce à une technologie avancée; Samsara (au vingt-troisième rang), qui utilise l'IA pour détecter automatiquement et aviser les conducteurs de comportements de conduite dangereux; et Kayrros (au trentième rang), qui cartographie les modèles de feux de forêt pour améliorer la prévention des incendies et la gestion des catastrophes.

Entre-temps, Levi Strauss (au treizième rang) est reconnue pour ses efforts visant à accroître la participation électorale et à encourager les employés du secteur de la vente au détail à exercer leur droit de vote.

Voici les entreprises qui occupent les 10 premières positions du classement Change the World 2024 de Fortune :

GHGSat, Rocket Lab, SpaceX; ( Canada , États-Unis, États-Unis) Grab (Singapour) Viettel Group ( Vietnam ) Maven Clinic (États-Unis) Ello (États-Unis) Globant (Argentine) Cognizant et Cisco (États-Unis) Alibaba Group (Chine) Commercial International Bank (Égypte) Honeywell (États-Unis)

Le palmarès Change the World a été sélectionnée et classée par les rédacteurs de Fortune en fonction de ses propres rapports et analyses. Les entreprises qui figurent au classement final ont été sélectionnées parmi 250 candidates.

Anastasia Nyrkovskaya, cheffe de la direction de Fortune, a ajouté : « Le palmarès Change the World mondiale met en valeur les entreprises qui façonnent notre avenir, que ce soit à court terme ou dans 100 ans. Et il reconnaît les dirigeants qui stimulent l'innovation et s'attaquent aux problèmes sociaux, tout en générant des profits. »

Pour consulter la liste complète du classement Change the World 2024 de Fortune, cliquez ici . Pour connaître la méthodologie, cliquez ici .

