Walmart se classe au numéro 1 pour la 12e année consécutive

Les États-Unis demeurent en tête devant la Chine élargie, avec le plus grand nombre d'entreprises

33 femmes sont PDG des entreprises Fortune Global 500, établissant un nouveau record à 6,6 %

Les Sept Mercenaires a enregistré un chiffre d'affaires global record (2 billions de dollars) et des profits (484 milliards de dollars) l'an dernier

NEW YORK,, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Fortune a publié le palmarès Fortune Global 500(™) 2025, la liste définitive des plus grandes sociétés au monde classées en fonction des revenus pour l'exercice financier 2024.

Walmart a prise la première place du classement Fortune Global 500 pour la 12e année consécutive, suivie d'Amazon, de State Grid, de Saudi Aramco et de China National Petroleum. Les 10 premières entreprises figurant au palmarès Fortune Global 500 ont générées des revenus annuels de plus de 370 milliards de dollars, pour un total de 4,7 billions de dollars.

Le classement de Fortune qui est une autorité sur l'ordre mondial actuel des entreprises a montré la présence dominante d'entreprises américaines (138). Les États-Unis demeurent en tête devant la Chine élargie (130 entreprises, trois de moins que l'an dernier). La Chine élargie comprend la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan. Les entreprises chinoises (1) et américaines (8) représentent 9 des 10 entreprises les plus rentables du palmarès Fortune Global 500.

Le secteur financier continue de dominer la liste, avec 121 entreprises au premier plan, suivies de l'énergie (79), des véhicules automobiles et des pièces (35), de la technologie (34) et des soins de santé (33). Ensemble, ces secteurs représentent 60 % des entreprises sur la liste et 66 % des revenus totaux générés.

Les Sept Mercenaires a enregistré un chiffre d'affaires global record (2 billions de dollars) et des profits (484 milliards de dollars) l'an dernier. Collectivement, Amazon (no. 2), Apple (no. 8), Alphabet (no. 13), Microsoft (no. 22), Meta Platforms (no. 41), Nvidia (no. 66), Tesla (no. 106) ont enregistré un bénéfice net de 484 milliards de dollars.

LES DIX PREMIÈRES ENTREPRISES DU PALMARÈS 2025 FORTUNE GLOBAL 500:

Walmart (États-Unis) Amazon.com (États-Unis) State Grid (Chine) Saudi Aramco (Arabie Saoudite) China National Petroleum (Chine) Sinopec (Chine) UnitedHealth Group (États-Unis) Apple (États-Unis) CVS Health (États-Unis) Berkshire Hathaway (États-Unis)

Les entreprises figurant sur la liste Fortune Global 500 2025 ont généré un chiffre d'affaires global record de 41,7 billions de dollars (en hausse de 1,8 % par rapport à l'an dernier) et ont employé 70,1 millions de personnes dans le monde. En 2024, ces entreprises ont également enregistré leur deuxième année la plus rentable de leur histoire, avec un bénéfice combiné de 2,98 billions de dollars, une augmentation de 0,4 % par rapport à l'année précédente. L'Arabie Saoudite Aramco (no. 4) a de nouveau figuré en tête sur le plan de la rentabilité, affichant un bénéfice net de 105 milliards de dollars et conservant sa position de société la plus rentable de la liste pour la quatrième année consécutive.

Le nombre de femmes PDG figurant au palmarès Fortune Global 500 a atteint un sommet record de 33 (6,6 %), en hausse de cinq par rapport à l'année précédente. Parmi les leaders dignes de mention, figure la femme la plus puissante de la version 2025 de Fortune, Mary Barra de GM; Gail K. Boudreaux d'Elevance Health; Jane Fraser de Citigroup; Sarah M. London de Centene; et Sandy Ran Xu de JD.com . Les États-Unis sont en tête avec 16 femmes PDG, suivis de la Chine avec cinq, de la France avec quatre, du Brésil et du Royaume-Uni avec deux entreprises chacun.

Les 500 entreprises de Fortune Global sont basées dans 243 villes réparties dans 36 pays et territoires dans le monde. Les cinq principales villes - Beijing, Tokyo, New York, Shanghai et Londres - sont le siège social de près du quart des entreprises figurant au palmarès Fortune Global 500. Londres est de retour parmi les cinq premières destinations pour la première fois depuis 2022.

Neuf entreprises ont fait leurs débuts sur la liste Fortune Global 500, dont QNB Group (no. 419), Lithia Motors (no. 434) et ICICI Bank (no 464).

La liste complète de Global 500 figure dans le numéro d'août/septembre de FORTUNE et est disponible aujourd'hui ici . L'ensemble des données peut être acheté ici .

« Le classement Fortune Global 500 met chaque année en évidence les changements fascinants et tectoniques qui se produisent dans le paysage commercial mondial dans un seul endroit », a déclaré la directrice générale de Fortune, Anastasia Nyrkovskaya. « Il raconte des histoires sur les entreprises, les produits et les personnes qui font progresser notre monde. Nous sommes ravis de partager cette liste mondiale, qui en est à sa 36e année, avec des auditoires qui comptent sur son autorité et sa crédibilité ».

Dans son avant-propos au sujet du numéro d'août/septembre 2025, Alyson Shontell, rédactrice en chef et chef du contenu de Fortune, a déclaré : « Depuis des décennies, nous suivons les palmarès Fortune 500 et Fortune Global 500, les plus grandes entreprises du monde sur le plan des revenus. » En résumé, elle a ajouté : « Notre dernier Global 500, qui reflète les performances de 2024, marque plus qu'un simple classement. Il annonce le calme avant la tempête dans un contexte de profond changement géopolitique alimenté par l'IA, les conflits en cours et les incertitudes tarifaires qui transforment le paysage pour les plus grandes entreprises du monde. »

Les entreprises sont classées selon leurs revenus totaux pour leurs exercices financiers respectifs ayant pris fin au plus tard le 31 mars 2025. Toutes les entreprises figurant sur la liste doivent publier des données financières et déclarer une partie ou la totalité de leurs chiffres à un organisme gouvernemental. Les derniers chiffres de la liste sont ceux qui ont été déclarés par les entreprises; toute comparaison est faite avec les chiffres de l'année précédente tels qu'ils ont été déclarés à l'origine. FORTUNE ne retraite pas les chiffres de l'exercice précédent pour tenir compte des changements comptables. Vous pouvez consulter le rapport intégral ici .

