SHANGHAI, 14 août 2020 /CNW/ - Le 5 août, Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric), le principal fabricant et fournisseur mondial d'équipements industriels, de production d'électricité et de services d'intégration, s'est vue attribuée au palmarès 2020 des « 500 marques les plus précieuses de Chine », établie par la World Brand Conference, le 48e rang des marques chinoises les plus valorisées. Cette montée en puissance qui fait porter la valeur de marque à 105,637 milliards de yuans, une revalorisation de plus de 30 % par rapport ce qu'elle était en 2019, place Shanghai Electric à la tête de l'industrie énergétique chinoise.

Shanghai Electric, dont les racines remontent à 1902, s'est imposée ces dernières années comme une puissance d'innovation industrielle tant au pays qu'à l'étranger. Suivant une stratégie globale en trois phases, le groupe a enregistré une croissance remarquable comme en témoigne son chiffre d'affaires brut en hausse de 26 %, le bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère ayant augmenté de 24,83 % et les nouvelles commandes ayant progressé de 30,6 % d'une année sur l'autre. Tous ces résultats, tous des records pour Shanghai Electric, témoignent de la valeur croissante que revêt la présence de la marque façonnée autour d'une innovation de classe mondiale et de produits industriels de qualité.

Pour l'avenir, Shanghai Electric, l'ayant estimée comme essentielle pour brasser des affaires dans le monde entier, entend développer une marque positive reconnaissable à l'échelle internationale. Dans la même logique qui la verra dynamiser sa marque à l'étranger au cours des 3 à 5 prochaines années, Shanghai Electric s'est engagée à devenir une entreprise internationale de premier ordre, en consacrant des ressources au progrès et développement social, à l'innovation ouverte et au respect des meilleures pratiques en matière d'ESS. De la participation à l'exposition industrielle à Hanovre, en Allemagne, à la rencontre avec des partenaires commerciaux potentiels lors du Congrès mondial de l'énergie à Dubaï, Shanghai Electric cherche à renforcer sa coopération avec des organisations de premier ordre afin d'apporter un changement positif et d'aborder des défis et préoccupations liés à l'énergie comptant parmi les plus importants au monde.

Consciente du fait que l'impact environnemental de la production d'électricité à grande échelle est une conséquence regrettable des sociétés, Electric estime toutefois que cet impact, même si un certain degré de perturbation est nécessaire, peut être effectivement minimisé grâce à de meilleures pratiques de contrôle et de gestion. À ce propos, un changement d'orientation majeur au sein du groupe en faveur des sources d'énergie renouvelables a entraîné une croissance record du chiffre d'affaires de 51 % d'une année sur l'autre, de 2018 à 2019, contre seulement 8,4 % pour l'énergie thermique au cours de la même période. Cette orientation vers le développement durable, associée à la volonté de bâtir une marque internationale positive, a vu mettre, par Shanghai Electric, la conscience environnementale et les politiques « vertes » au premier plan de sa stratégie de pivotement de la marque. En témoignent également les progrès réalisés dans le cadre de sa principale initiative interne, « SEC-LOVE ». Cette initiative, qui vise à garantir que tous les départements sont alignés sur leurs objectifs écologiques, a amené plus de 80 % de toutes les sociétés affiliées à satisfaire aujourd'hui aux exigences de la norme ISO 14001 relative au système de gestion de l'environnement (EMS).

« Made in China 2025 » (« Fabriqué en Chine 2025 ») est au cœur de l'initiative que poursuit la Chine, l'objectif étant d'offrir au monde davantage de produits et de services de haute qualité et d'innovations de pointe. Shanghai Electric mène cet effort pour rafraîchir l'image « Made in China » et avoir un impact positif sur les collectivités où elle exerce ses activités, l'un des principaux objectifs et engagements du groupe en matière de RSE étant de fournir une innovation énergétique de classe mondiale.

