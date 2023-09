TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Tyler Mordy, chef de la direction et chef des placements, Forstrong, gestion mondiale d'actifs inc. (« Forstrong »), et son équipe se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (« TSX »), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de quatre nouveaux FNB, soit : FNB Actions marchés émergents Forstrong (TSX : FEME), FNB Actions mondiales ex-Amérique du Nord Forstrong (TSX : FINE), FNB mondial croissance Forstrong (TSX : FGRW), FNB mondial revenus Forstrong (TSX : FINC).

Forstrong, gestion mondiale d’actifs inc. ouvre les marchés le jeudi 7 septembre 2023

Fondée en 2001, Forstrong est une entreprise de confiance en gestion de macro-placement mondial s'appuyant sur une expertise internationale. Sa nouvelle série de fonds a été conçue afin de tirer parti des perspectives descendantes distinctes de Forstrong et aura recours à la gestion active pour profiter des zones de possibilités dans les différents pays, secteurs et thèmes. Les nouveaux FNB de Forstrong investiront en utilisant les mêmes stratégies que celles utilisées avec les clients institutionnels et à valeur nette élevée de l'entreprise. Ils offriront ainsi aux investisseurs canadiens un accès plus large aux possibilités de revenu plus élevé et de croissance qui existent dans le monde.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: MEDIA CONTACT: Francis D'Andrade, [email protected]