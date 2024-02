Former de nouveaux mécaniciens de véhicules électriques pour favoriser l'électrification des transports dans les régions des Laurentides et de Lanaudière

SAINT-JÉRÔME, QC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, est fier d'annoncer, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un programme de formation de mécaniciennes et de mécaniciens de véhicules électriques dans les régions des Laurentides et de Lanaudière.

Alternance travail-études

Ce programme de formation contribuera à rehausser les compétences de travailleurs des entreprises locales. Offerte jusqu'en juin par le Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme, la formation se déroulera sous forme d'alternance travail-études.

Cette formule permet de mieux assimiler les contenus théoriques en les appliquant directement en entreprise, dans la fonction de travail. Les travailleurs recevront une aide financière durant leur formation, à raison de 360 heures d'enseignement et de 285 heures de stage en entreprise, ce qui représente un montant total de 162 000 $. De plus, 153 000 $ seront consacrés à la rémunération d'enseignants, à l'achat de matériel didactique et aux frais d'administration.

Une bonne concertation du milieu

Cette annonce est le fruit d'une étroite collaboration entre des entreprises de ces régions, le Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme, le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord et le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions de Lanaudière-Laurentides. La formation mènera à l'obtention d'une attestation d'études professionnelles (AEP) en mécanique de véhicules électriques.

Solution proactive à des besoins concrets

Au total, une somme de 315 000 $ sera consacrée à répondre à des besoins concrets des entreprises de ces régions qui rencontrent souvent des difficultés de recrutement pour cette profession. Les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec les équipes des bureaux de Services Québec des Laurentides et de Lanaudière.

Citations

« Je suis fier d'annoncer une formation à la fine pointe de la technologie qui offrira la chance à nos travailleurs ainsi qu'à nos entreprises des Laurentides et de Lanaudière de répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée et spécialisée en mécanique de véhicules électriques. C'est une occasion pour les employeurs locaux de se distinguer dans un marché du travail compétitif, mais c'est surtout une grande contribution à l'électrification des transports, qui transforme profondément la mobilité des Québécois. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé

« Pour réussir la transition verte, il faut que les Québécoises et les Québécoises aient les compétences nécessaires pour travailler dans les métiers d'avenir. En contribuant à former ces travailleurs en mécanique de véhicules électriques, nous participons à la décarbonation de notre économie. Nous devons outiller et accompagner les entreprises québécoises pour qu'elles s'adaptent au marché du travail, qui est en évolution, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« J'accueille cette annonce avec enthousiasme! Grâce à cette formation, les entreprises locales de l'industrie automobile s'inscrivent à titre de leaders, au Québec, en matière de réparation et d'entretien de véhicules électriques. C'est une très bonne nouvelle pour le rayonnement, le dynamisme et la vitalité des régions de Lanaudière et des Laurentides. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous sommes heureux d'accueillir cette nouvelle cohorte de l'attestation d'études professionnelles en mécanique de véhicules électriques. Cela ne serait pas possible sans un partenariat entre le Centre d'études professionnelles, le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides ainsi que le gouvernement du Québec. Notre collaboration avec le Comité paritaire aura permis, au cours des dernières années, de former plus dix cohortes dans le secteur de l'automobile. »

Faby Brière, directeur du Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme

« Cela nous fait plaisir, au nom du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides, de participer activement, en tant que promoteur collectif, avec le Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme, à une cohorte de l'AEP en mécanique de véhicules électriques. Nous contribuons ainsi à la valorisation et à la spécialisation d'une main-d'œuvre qui deviendra de plus en plus nécessaire pour l'industrie de l'automobile électrique. »

Sylvain Pelletier, directeur général du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides

Faits saillants

Rappelons que le gouvernement du Québec vise à ce que 2 millions de véhicules électriques soient sur les routes du Québec à l'horizon 2030.

Selon le Comité sectoriel de main-d'œuvre des services automobiles, les véhicules électriques devraient composer 30 % du parc automobile en 2030.

Dans les Laurentides et Lanaudière, les perspectives d'emploi dans le domaine de la mécanique de véhicules électriques (réparation-entretien) sont prometteuses.

Cette formation est offerte dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, qui permet de former le personnel déjà en poste ainsi que la relève.

Plusieurs mesures et programmes gouvernementaux destinés à la formation professionnelle ont vu le jour depuis février 2023. Au total, plus de 80 millions de dollars y seront consacrés d'ici 2027.

Les entreprises participantes recevront une aide financière leur permettant de rembourser le salaire qu'elles verseront au personnel pendant la formation ainsi que le matériel (trousse d'outils) et l'équipement requis.

