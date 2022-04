FORMATION EN LIGNE COMMIS BOUCHERIE - Revue et mise à jour!

MONTRÉAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle formation en ligne Commis boucherie. Bien que les pièces de viandes et de volailles demeurent très populaires dans le panier d'épicerie des Québécois, les consommateurs se renseignent davantage et sont de plus exigeants en matière d'hygiène et de salubrité. Pour développer les connaissances et les compétences des employés de la boucherie et pour répondre aux attentes des clients, le CSMOCA a développé une toute nouvelle formation en ligne Commis boucherie!

Formation Commis boucherie

Une formation en ligne efficace pour développer les compétences de tous ceux intéressés par les métiers de boucherie ! Les apprenants seront en mesure de démystifier leur rôle, leurs tâches et responsabilités. Tout au long de la formation, ils apprendront à acquérir et à maîtriser des concepts de base tels que la connaissance des produits, les équipements et outils de la boucherie, la tenue des comptoirs, la préparation des produits et le service à la clientèle.

De courte durée, animée et interactive, la formation se décline en quatre modules : découvrir le commerce de la boucherie, bien connaître les produits de la boucherie, assurer la bonne tenue des comptoirs et assister le boucher/bouchère dans la préparation des produits de la boucherie. Accessible sur toutes les plateformes électroniques, cette formation saura répondre aux attentes!

Pour s'inscrire, cliquer ici.

Guide des Viandes et volailles au Québec

En support à la formation, le livre numérique Guide des viandes et volailles au Québec permet de compléter ses connaissances sur les différents produits offerts dans le département de la boucherie. Présenté par catégories de produits, on y retrouve les coupes de viandes, les quantités par portion, la conservation des aliments et les différents modes de cuisson. SANS FRAIS et disponible en tout temps, ce guide complètera parfaitement la formation en ligne Commis boucherie mais restera par la suite l'outil indispensable pour bien répondre aux questions des clients. Offert sur l'écran de votre choix, il est téléchargeable et imprimable en tout ou en partie en cliquant ici.

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

