Formation de la main-d'œuvre - Plus de 910 000 $ pour former des professionnels en boucherie et répondre aux besoins de main-d'œuvre

MONTMAGNY, QC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, est fier d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 910 770 $ pour une formation en boucherie qui sera offerte par le Centre de formation professionnelle de l'Envolée, un établissement du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

Le député de la Côte-du-Sud en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville. Cette formation se déroulera en alternance travail-études, à raison de 540 heures de formation dans l'établissement d'enseignement et de 360 heures de stage en entreprise. Cette formule flexible permettra de former le personnel déjà en poste ainsi que les personnes nouvellement recrutées, selon les besoins de chaque entreprise participante.

Ce programme vise la formation de 22 travailleuses et travailleurs pour qu'ils obtiennent un diplôme d'études professionnelles. Les métiers visés concernent les bouchers, les coupeurs de viande et les poissonniers pour les commerces de gros et de détail.

Citations

« Je suis très fier d'annoncer l'attribution de 910 770 $ pour ce programme de formation en boucherie. Ce projet répond à une volonté de former des travailleuses et des travailleurs spécialisés pour les entreprises de la région dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Notre gouvernement travaille sur tous les fronts pour y faire face, et la formation professionnelle fait partie des solutions. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Ce projet de formation professionnelle en boucherie qui sera offert dans la région de la Chaudière-Appalaches est essentiel pour répondre aux besoins des entreprises de ce secteur. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à ce projet de formation en alternance

travail-études pour qualifier la main-d'œuvre et de répondre aux attentes des entreprises de la région. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'alternance travail-études est une formule éducative adaptée aux besoins changeants du marché du travail. De façon générale, l'éducation et la formation sont les fers de lance de la main-d'œuvre d'aujourd'hui et de demain. Je suis fier que notre gouvernement appuie ce programme. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

Le Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail vise à soutenir principalement les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre en leur permettant de former le personnel qui n'a pas les compétences requises pour effectuer un travail, qu'il s'agisse d'une personne nouvellement employée ou venant d'obtenir une promotion.





Grâce à l'aide financière accordée dans le cadre de ce programme, les entreprises bénéficieront notamment du remboursement du salaire des personnes participantes.





Le promoteur du projet, l'Association des détaillants en alimentation du Québec, est un organisme à but non lucratif voué à la formation et au développement des compétences de la main‑d'œuvre de son industrie.





L'aide financière provenant du ministère de l'Éducation est versée sous forme d'allocations de fonctionnement et sous forme d'allocations d'investissement, selon ce qui est prévu habituellement par les règles budgétaires des centres de services scolaires.

