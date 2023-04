Formation de la main-d'œuvre - Plus de 7 millions de dollars pour soutenir l'électrification des transports

DRUMMONDVILLE, QC, le 11 avril 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, André Lamontagne et le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, sont fiers d'annoncer un investissement de 7 091 644 $ dans la formation de la main-d'œuvre dans le domaine de l'entretien des véhicules lourds électriques et hybrides.

L'annonce a eu lieu chez Girardin Blue Bird, une entreprise comptant plusieurs travailleurs qui pourront bénéficier de cette nouvelle formation d'avenir. Cette dernière favorisera par ailleurs une meilleure adéquation entre les compétences de la main-d'œuvre et les besoins liés à la transition énergétique en cours.

Au total, au Québec, ce sont 240 mécaniciens et réparateurs de véhicules lourds électriques et hybrides ainsi qu'une vingtaine de maîtres-formateurs qui seront formés en vue d'acquérir des compétences d'avenir qui leur permettront de jouer un rôle dans la transition du Québec vers une économie verte. Les formations sont d'une durée de 196 heures. Elles permettront aux participants de rehausser leurs compétences de façon importante, dans un domaine où les perspectives d'emploi sont excellentes.

Soulignons que cette annonce a eu lieu dans le cadre de la tournée des régions du Québec de la ministre Champagne Jourdain en matière d'emploi. À l'occasion de cette tournée, la ministre rencontrera également les représentants du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) du Centre-du-Québec ainsi que ceux des CRPMT des régions touchées par la filière des batteries. L'objectif de cette tournée est de discuter des réalités de chaque région et des enjeux relatifs à la main-d'œuvre.

Citations

« Je suis particulièrement fière d'annoncer cet investissement de plus de 7 millions de dollars dans une formation d'avenir qui permettra non seulement de renforcer les compétences de centaines de travailleurs dans un domaine de pointe, mais aussi d'aider le Québec dans son virage vers une économie plus verte! Quand on implante de nouvelles technologies, il faut que les compétences soient au rendez-vous, et c'est ce que permet justement cette importante initiative. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'annonce d'aujourd'hui aura des retombées très positives pour un fleuron de chez nous! Il y aura très certainement des retombées positives pour Drummondville, mais aussi pour toute notre belle région. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Grâce à cet appui, notre gouvernement poursuit ses ambitions pour une économie plus verte. Je suis heureux de constater que Girardin Bleu Bird, une entreprise bien établie dans le Centre-du-Québec, s'assure de pérenniser ses activités en offrant une formation moderne à ses employés. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« La réduction de l'empreinte carbone du transport est au cœur du Plan pour une économie verte 2030. Plus particulièrement, les véhicules lourds électriques et hybrides auront un rôle de premier plan. Cet investissement aidera nos entreprises qui participent à la transition énergétique du Québec en leur fournissant une main-d'œuvre compétente. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Conseil provincial des comités paritaires de l'industrie des services automobiles assurera l'encadrement technique lié à l'élaboration et à l'adaptation des formations en véhicules électriques, ainsi que la promotion et la coordination provinciale relatives à la subvention. Notre conseil agira à titre de chargé de projet technique provincial et de coordonnateur pour les régions assujetties, en partenariat avec l'ensemble des comités paritaires automobiles du Québec, du CSMO-Auto et du CAMO-Route. »

Charles Gagnon, directeur général du Conseil provincial des comités paritaires de l'industrie des services automobiles

« Cette annonce de la ministre Kateri Champagne Jourdain montre l'importance que le gouvernement accorde à la formation liée à cette nouvelle économie. Les objectifs du gouvernement s'accordent parfaitement avec notre mission et nos stratégies d'affaires. En tant que leaders en électrification des transports, nous sommes convaincus que ces investissements permettront de soutenir le développement et l'adoption accélérée de technologies durables, créant ainsi un avenir plus vert pour tous. »

Steve Girardin, président de Girardin Blue Bird

Faits saillants

Le soutien financier est accordé dans le cadre de l'appel de projets Économie verte et transformation numérique, lié au programme Ambition-Compétences de la Commission des partenaires du marché du travail. Ce programme, qui vise le développement des compétences de la main-d'œuvre en emploi, est financé par l'intermédiaire du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

Mentionnons également que cet investissement s'inscrit dans les mesures du Plan de mise en œuvre 2021-2026, lié au Plan pour une économie verte 2030, en vue de soutenir l'adéquation entre les compétences de la main-d'œuvre et les besoins liés à la transition climatique.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796