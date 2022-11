Formation de la main-d'œuvre - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'un soutien de plus de 188 000 $ pour une formation liée aux livres audio

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, en compagnie du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 188 223 $ a été accordée pour le projet de formation Voix pour livres audio de l'Union des artistes.

Le programme de formation permettra à une quarantaine d'artistes d'acquérir des compétences en narration de livres audio, une forme de livres de plus en plus prisée. Offerte du printemps 2023 au printemps 2025, la formation d'une durée de huit semaines sera dirigée par des acteurs et des professionnels dont l'expertise dans le domaine est reconnue.

Le financement du projet est accordé dans le cadre de l'appel de projets « Économie verte et transformation numérique » du programme Ambition-Compétences et provient du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, administré par la Commission des partenaires du marché du travail.

Citations

« La formation Voix pour livres audio permettra aux artistes intéressés par la narration d'être mieux outillés pour travailler à la création de cette forme de diffusion littéraire. Le monde des arts et de la culture nous rend fiers et participe pleinement à la vie économique du Québec. Comme bien d'autres secteurs de notre économie, ce milieu connaît des évolutions technologiques et des défis de main-d'œuvre. En formant des artistes à la production de livres audio, l'Union des artistes trouve un moyen de plus de faire rayonner la culture d'ici et contribue à faire entendre des voix de chez nous par tous les moyens possibles. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Au cours des dernières années, le livre audio est devenu un véritable succès auprès du grand public. Il est, depuis très longtemps, une des sources de divertissement des personnes non voyantes, leur permettant de découvrir la littérature d'ici et d'ailleurs. De nouvelles technologies permettent maintenant à un plus large public d'apprécier la littérature au moyen de livres audio. Avec le projet Voix pour livres audio, le public pourra aussi découvrir et apprécier des voix d'ici et le talent de nos narrateurs québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je remercie le gouvernement du Québec pour cette aide financière qui aura assurément des retombées positives, tant pour les artistes que pour l'industrie du livre audio en français. »

Sophie Prégent, présidente de l'Union des artistes

Fait saillant

Les sommes attribuées dans le cadre du programme Ambition-Compétences proviennent du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Laurence Gillot, Directrice des communications,, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Tél. : 819 598-2072; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796