Formation d'un nouveau fonds d'investissement minier pour les sociétés minières du Nord-du-Québec

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Afin de mieux soutenir l'industrie et de rehausser les standards des pratiques minières, le gouvernement du Québec mandate la Société de développement de la Baie-James (SDBJ), en collaboration avec l'Administration régionale Baie-James (ARBJ), pour former NQ Investissement minier (NQIM), un fonds d'investissement spécialisé dans le financement de sociétés minières respectant les principes du développement durable dans la région administrative du Nord-du-Québec.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce lors du congrès Xplor. Ce congrès est organisé par l'Association de l'exploration minière du Québec et se tient à Montréal du 30 octobre au 2 novembre 2023.

NQIM est un fonds institutionnel régional qui investira principalement dans les sociétés en exploration minière dans la région administrative du Nord-du-Québec. Ses principaux objectifs sont d'encourager la participation régionale aux investissements miniers pour le développement responsable des ressources minérales, de soutenir le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS) et d'appuyer le développement socioéconomique régional.

L'investissement de départ dans la nouvelle société en commandite ainsi créée sera de 10 M$ en actions et en argent pour la SDBJ et de 7 M$ en actions et en argent pour l'ARBJ, pour un total de 17 M$.

Citations :

« Le potentiel et les atouts du Québec minier se reflètent à merveille dans la mise sur pied de NQ Investissement minier. Avec la demande croissante en minéraux critiques et stratégiques obtenus de manière responsable, il est nécessaire d'investir là où les possibilités sont les plus nombreuses et les plus intéressantes. Je salue le partenariat essentiel que le gouvernement du Québec maintient avec l'Administration régionale de la Baie-James dans l'élaboration d'initiatives concrètes aux retombées positives pour l'économie du Québec et de ses régions. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« La mise sur pied de ce fonds minier est une excellente nouvelle pour l'économie de la région du Nord-du-Québec, mais également pour l'économie québécoise en général. Alors que nous développons la filière batterie, nous aurons besoin de minéraux critiques. Le Nord-du-Québec sera appelé à jouer un rôle prépondérant au début de cette chaîne logistique. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région du Nord-du-Québec et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« La Société de développement de la Baie-James participe depuis longtemps à l'exploration minière, notamment en ayant pour mandat de répertorier les connaissances géologiques du territoire. Je suis très heureux que les capitaux que nous avons acquis au fil du temps puissent servir à soutenir le secteur minier québécois et à assurer un maximum de retombées économiques locales pour les communautés, dont la vitalité dépend bien souvent de l'activité minière. »

Alain Coulombe, président-directeur général et administrateur de la Société de développement de la Baie-James

« L'annonce d'aujourd'hui représente bien plus qu'un fonds d'investissement; c'est le point culminant de plusieurs années de travail ainsi que de notre volonté de contribuer et d'influencer le développement de l'industrie minière au Nord-du-Québec afin d'accroître notre capacité d'agir comme organisation et comme collectivité. Nous sommes très fiers de cet investissement conjoint avec la Société de développement de la Baie-James pour la création de NQ Investissement minier. »

René Dubé, président du conseil d'administration de l'Administration régionale Baie-James

Faits saillants :

À titre de mandataire du gouvernement du Québec, la Société de développement de la Baie-James (SDJB) a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la région de la Baie-James.

La Société de développement de la Baie-James relève de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

L'Administration régionale Baie-James (ARBJ) est un organisme voué au développement économique et social régional de la Baie-James, dans le Nord-du-Québec. Elle veille aux intérêts, en matière de développement régional, des personnes non cries résidant sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James et sur celui des villes de Chapais , Chibougamau , Lebel -sur-Quévillon et Matagami ainsi que des localités de Radisson , Valcanton et Villebois.

Liens connexes :

