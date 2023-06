Formation courte 100 % à distance et asynchrone pour le personnel enseignant non légalement qualifié - Première cohorte du DESS en éducation préscolaire et en enseignement primaire

QUÉBEC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Depuis son lancement en mars dernier, le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en éducation préscolaire et en enseignement primaire offert par l'Université TÉLUQ suscite un vif intérêt. Ainsi en témoignent les quelque 500 demandes d'admission d'enseignantes et enseignants référés par leur centre de services scolaire, afin de suivre cette formation dès l'automne prochain.

Dans le cadre de ces partenariats, l'Université TÉLUQ a su mobiliser avec succès près de 2 000 ressources dans 41 centres de services scolaires (CSS) et 2 commissions scolaires anglophones du Québec. Ces ressources sont composées des membres de directions générales, de directions de services et de directions d'école, ainsi que de personnel administratif, professionnel et enseignant. En rassemblant ces équipes, le DESS en éducation préscolaire et en enseignement primaire de l'Université TÉLUQ contribue à renforcer la qualité de l'enseignement dans les écoles du Québec.

Rappelons que ce programme de 30 crédits est spécifiquement conçu pour les enseignantes et enseignants en exercice au préscolaire et au primaire détenant un baccalauréat, mais n'étant pas légalement qualifiés. Les candidates et candidats référés par leur CSS bénéficieront d'un encadrement de proximité tout au long de leur formation par leur milieu de travail alors que la formation se déroulera 100 % à distance, à temps partiel et de manière asynchrone. La mise sur pied de ce DESS représente une solution concrète en réponse à l'appel du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, pour remédier à la pénurie de personnel enseignant.

Dans ce contexte de forte demande, une deuxième cohorte est également planifiée pour l'hiver 2024.

La directrice générale, Lucie Laflamme, se réjouit de cette collaboration fructueuse avec les milieux scolaires. Elle souligne d'ailleurs que « par son modèle unique, l'Université TÉLUQ est fière de contribuer à la formation d'un personnel enseignant qualifié, ce qui aura un impact positif sur la qualité de l'éducation dans nos écoles. Avec le soutien du ministère de l'Éducation, deux autres programmes d'études destinés aux enseignantes et enseignants non légalement qualifiés sont également en cours de développement : un DESS en enseignement du français langue seconde destiné à former le personnel qui travaille quotidiennement auprès des classes d'accueil d'élèves issus de l'immigration, ainsi qu'un DESS destiné aux spécialistes qui enseignent l'anglais comme langue seconde ».

