Les opérateurs en eau et en eaux usées jouent un rôle essentiel pour assurer la salubrité de l'eau potable en aidant à prévenir et à réduire les risques liés aux réseaux d'eau et d'eaux usées. L'accès à la formation continue, au mentorat et au soutien est essentiel pour renforcer la capacité des Premières Nations à gérer les réseaux d'alimentation en eau, et pour recruter et maintenir en poste des opérateurs qualifiés.

Services aux Autochtones Canada (SAC) et l'Université du Yukon ont annoncé aujourd'hui un nouveau modèle de prestation de programmes visant à améliorer la formation et le soutien des opérateurs en eau et en eaux usées dans la région.

Cette année, l'Université du Yukon a commencé à offrir le Programme de formation itinérante (PFI) de SAC aux opérateurs en eau et en eaux usées des Premières Nations, en plus de son rôle actuel dans la prestation du Programme pour les opérateurs en eaux et en eaux usées du Yukon, qui est ouvert à tous les opérateurs de la région.

Le PFI offre aux opérateurs en eau et en eaux usées des Premières Nations une formation pratique sur leurs propres systèmes communautaires d'approvisionnement en eau, ainsi qu'une formation pour obtenir leur certification. Le programme fournit également des services d'intervention d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux Premières Nations de la région qui gèrent des systèmes communautaires.

La centralisation de la prestation du Programme pour les opérateurs en eaux et en eaux usées du Yukon et du PFI, au sein de l'Université du Yukon devrait permettre d'améliorer la prestation des deux programmes, ce qui profitera aux opérateurs en eau et en eaux usées et aux communautés qu'ils servent :

- en augmentant les occasions de promouvoir la collaboration, le recrutement et le maintien en poste des opérateurs en eau et en eaux usées;

- en augmentant la participation des Premières Nations aux deux programmes;

- en améliorant le soutien aux dirigeants et aux gestionnaires des Premières Nations qui supervisent la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées communautaires;

- en augmentant les possibilités de recherche appliquée sur les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées communautaires du Nord.

En 2022-23, SAC investit plus de 411 000 $ dans des initiatives sur l'eau et les eaux usées à l'Université du Yukon, dont plus de 331 000 $ pour la prestation du PFI. Cette somme s'ajoute aux quelque 168 000 $ fournis en 2021-22 pour permettre à l'Université du Yukon de recruter un coordonnateur pour le PFI en vue de commencer à offrir le programme au cours du présent exercice.

Le rôle accru de l'Université du Yukon dans la formation des opérateurs en eau et en eaux usées des Premières Nations soutient également l'engagement de l'établissement à établir des partenariats avec les Premières Nations, à contribuer à la réconciliation et à continuer à développer l'expertise nordique.

« Nous continuons à travailler avec les Premières Nations pour trouver des solutions à long terme afin d'assurer l'accès à une eau potable propre et sûre. En assumant la prestation du Programme de formation itinérante, l'Université du Yukon aide les Premières Nations à renforcer leurs capacités et favorise des communautés fortes et saines. Cet investissement fédéral de plus de 400 000 $ appuiera la formation d'opérateurs en eaux et en eaux usées qui profitera à la grande région du Yukon. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes heureux d'approfondir nos partenariats avec Services aux Autochtones Canada et les gouvernements des Premières Nations au Yukon et du Nord de la Colombie-Britannique en offrant le Programme de formation itinérante aux opérateurs en eau et en eaux usées des Premières Nations. Nous nous réjouissons des possibilités de sensibilisation, de gestion de l'eau et des eaux usées et de soutien aux infrastructures, ainsi que de la formation et de la recherche qui peuvent découler de ce modèle de prestation consolidé. »

Dre Lesley Brown

Rectrice et vice-chancelière de l'Université du Yukon

Faits en bref

L'Université du Yukon a reçu le statut d'université au printemps 2020 et est la première université canadienne située au nord du 60 e parallèle. Il s'agit d'un établissement hybride qui offre des programmes de métiers, des cours de rattrapage, des certificats, des diplômes, des grades et de la recherche appliquée.

a reçu le statut d'université au printemps est la première université canadienne située au nord du 60 parallèle. Il s'agit d'un établissement hybride qui offre des programmes de métiers, des cours de rattrapage, des certificats, des diplômes, des grades et de la recherche appliquée. L'Université du Yukon offre le Programme pour les opérateurs en eaux et en eaux usées du Yukon depuis 2009, aidant les opérateurs d'eau actuels et futurs à acquérir et à améliorer les compétences et les certifications nécessaires pour travailler et réussir dans les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement de l'eau. Le Programme pour les opérateurs en eaux et en eaux usées du Yukon est financé par SAC en partenariat avec le gouvernement du Yukon .

