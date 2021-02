Formation AEP portée par la FCSSQ - Une nouvelle formation de courte durée pour opérer et assurer l'entretien de sites récréotouristiques

QUÉBEC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), en collaboration avec ses partenaires, les centres de services scolaires (CSS), les commissions scolaires (CS), la Commission des partenaires du marché du travail(CPMT) et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale(MTESS), a adapté la mise en œuvre d'une formation de courte durée afin de répondre rapidement aux besoins de main-d'œuvre des entreprises et des milieux récréotouristiques locaux, nationaux et provinciaux. Destinée aux jeunes âgés de 16 à 35 ans, l'attestation d'études professionnelles Opération et entretien d'un site récréotouristique est maintenant offerte dans quatre régions dont les perspectives d'emploi sont excellentes, soit Charlevoix, Lanaudière, l'Outaouais et le Témiscouata.

La CPMT responsable du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, administré conjointement avec le MTESS, octroie une somme de 929 665,00 $ au projet Découvre ta vraie nature.

Porté par la FCSSQ, ce projet est financé dans le cadre du Programme de renforcement collectif des compétences de la main-d'œuvre visant l'intégration et le maintien en emploi des personnes sous-représentées sur le marché du travail. Cette formation se tiendra à la fois en ligne, sur le terrain et aussi en entreprise. D'une durée totale de 1 140 heures, le stage en entreprise sera rémunéré par l'employeur sur une base de 420 heures. En plus d'obtenir un diplôme qui permettra d'opérer et d'entretenir un site récréotouristique, l'élève obtiendra les certifications nécessaires à l'exercice de ce métier, dont Secourisme en forêt, Conduite d'embarcation, Port d'arme, Abattage manuel et ASP Construction.

« La formation, notamment le rehaussement des compétences, permet aux travailleuses et aux travailleurs de s'adapter aux transformations du marché du travail. Je suis heureux de constater que nos partenaires sur le terrain offrent cette formation de courte durée pour permettre de répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises de la région. La formation et la requalification des travailleuses et des travailleurs permettront de faciliter l'intégration du plus grand nombre de personnes au marché du travail et, surtout, leur permettront d'y rester le plus longtemps possible pour que tous et toutes puissent participer à faire rayonner l'économie du Québec », souligne M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Les centres de services scolaires constituent de véritables alliés dans le développement économique de leur région. Par les liens étroits qu'ils entretiennent avec les entreprises de leur milieu, ils ont développé une très bonne maîtrise des enjeux locaux du marché du travail et des secteurs économiques fragilisés ou en émergence à soutenir. Chaque année, plusieurs formations adaptées aux besoins des travailleurs et des entreprises voient le jour.

Afin d'accélérer la requalification de la main-d'œuvre, le rehaussement des compétences et de maximiser le retour en emploi du plus grand nombre de personnes, la FCSSQ accompagne les centres de services scolaires dans l'élaboration et la mise en œuvre de formations de courte durée, notamment les attestations d'études professionnelles (AEP). Jusqu'à maintenant, les centres de services scolaires ont mis en place plus de 200 AEP dans toutes les régions du Québec. Je salue d'ailleurs leur agilité et leur souplesse à répondre aux besoins de leur milieu. Les AEP sont des atouts majeurs pour l'économie, puisqu'elles permettent à des personnes d'obtenir des diplômes et des certificats complémentaires, en plus d'être recrutées rapidement. », s'est exprimée la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

L'attestation d'études professionnelles Opération et entretien d'un site récréotouristique offre d'excellentes perspectives d'emploi. Les pourvoiries, les camps de vacances, les parcs régionaux, provinciaux et nationaux, et les autres entreprises récréotouristiques, qu'elles soient publiques ou privées, sont autant de choix d'employeurs pouvant avoir des besoins de main-d'œuvre.

Les quatre centres de services scolaires proposant cette formation sont le Centre de services scolaire des Affluents, le Centre de services scolaire de Charlevoix, le Centre de services scolaire des Draveurs et le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Soulignons que les CSS travailleront en collaboration avec les carrefours jeunesse-emploi locaux qui eux, accompagneront les jeunes du début à la fin de leur parcours.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

