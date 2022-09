Foresters maintient sa cote « A » (Excellent) de A.M. Best et de DBRS

AM Best et DBRS Morningstar maintiennent les cotes de solidité financière de Foresters

TORONTO, le 23 sept. 2022 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), société de secours mutuel, a annoncé aujourd'hui que l'agence de notation indépendante A.M. Best1 avait maintenu la cote « A » (excellent) de solidité et de stabilité financières2 de L'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF). A.M. Best Company a également confirmé une cote de crédit d'émetteur de « A+ » pour l'entité.

De plus, DBRS Morningstar3 a confirmé la cote « A » de solidité et de stabilité financières et de crédit d'émetteur et la cote « A » (faible) de dette subordonnée pour L'OIF.

« Les excellentes cotes attribuées par AM Best et DBRS Morningstar témoignent de la solidité financière de Foresters et de sa capacité à remplir ses obligations envers ses membres », a déclaré M. Alvin Sharma, chef des finances, Opérations internationales de la Financière Foresters. « Nous sommes fiers d'avoir maintenu une excellente cote de A.M. Best pendant 22 années consécutives, ce qui témoigne de la stabilité financière de l'organisation. En tant que plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle, Foresters redéfinit le modèle d'assurance vie en s'appuyant sur cette fondation de solidité et de stabilité financières ».

Foresters affichait un actif total de 18,7 milliards de dollars (CA), un passif total de 16,8 milliards de dollars et un excédent de 2 milliards de dollars4 au 31 décembre 20215, et les certificats et contrats en vigueur avaient augmenté à plus de 2,8 millions au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les ratios de solvabilité de Foresters sont bien supérieurs aux exigences locales dans tous les territoires de compétence dans lesquels la société exploite ses activités. Financière ForestersMC est le nom commercial et une marque de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers.

Une assurance vie à vocation plus large

Foresters a comme mission d'offrir des bénéfices de membre et des produits et services novateurs qui favorisent le bien-être de ses membres tout au long de leur vie et s'alignent sur son objectif fraternel d'enrichir la vie des familles et de leurs communautés. C'est ce qu'on appelle une assurance vie à vocation plus large.

Afin d'améliorer la nouvelle normalité des familles nord-américaines ordinaires, Foresters leur offre une gamme de bénéfices de membre uniques et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie. Les bénéfices de membre6 comprennent les bourses d'études, les bénéfices pour orphelins, les subventions pour bénévolat communautaire, un service de préparation de testaments, l'Apprentissage continu, Offreauxmembres et bien plus.

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters redéfinit l'industrie de l'assurance vie et de l'épargne individuelle au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni en enrichissant la vie, les communautés et le bien-être général de ses membres. Les agents et les membres apprécient les offres de produits à décision clé en main et les processus de souscription numérisés de bout en bout qui facilitent l'obtention d'une assurance vie sans examen médical traditionnel. Des outils mobiles de pointe aident les agents à proposer aux membres des protections d'assurance sur mesure. Dévouée au bien-être de ses membres, Foresters offre une gamme de bénéfices de membre et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie, en procurant une meilleure sécurité financière et un bien-être général aux familles nord-américaines ordinaires. En 2020, Foresters a uni ses forces à celles du Plan de protection du Canada pour devenir un distributeur de produits d'assurance vie de premier plan au Canada. Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel (non confessionnelle). L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de l'agence A.M. Best pendant 22 années consécutives. [1]

La Financière Foresters, Foresters, Aider autrui est notre raison d'être, Foresters Aide, Foresters Go et le logo de Foresters Go sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, ON, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

Établie par L'Ordre Indépendant des Forestiers.

Plan de protection du Canada est une marque de commerce de Plan de protection du Canada inc.

