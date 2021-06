TORONTO, le 14 juin 2021 /CNW/ - La Financière Foresters™, société de secours mutuel qui innove en surpassant tout le secteur, a aujourd'hui annoncé l'élection de son nouveau conseil d'administration dont le mandat de quatre ans débutera en 2021.

Les candidats suivants ont été réélus au Conseil : Katherine A. Bardswick, Sonia A. Baxendale, Daniel J. Fortin, Michael Lombardi, Michael P. Stramaglia, Wendy A. Watson, Michael C. Edge et Robert W. Wight. Les nouveaux membres du Conseil comprennent trois directeurs commerciaux indépendants, Janice Madon, Gino Scapillati et Linda Watters, ainsi qu'un nouveau membre indépendant du Comité des opérations fraternelles, Shelly A. Herman et Cynthia L. Worley. Les membres dirigeants de la communauté des membres de Foresters ont élu les cinq administrateurs indépendants du Conseil d'administration et membres du Comité des opérations fraternelles. Richard P. Hennick a été élu nouveau président fraternel international et Michael C. Edge, nouveau vice-président fraternel international. Les profils des membres du Conseil d'administration de Foresters sont disponibles sur le site Web de Foresters.

Jim Boyle, président, chef de la direction et membre du conseil d'administration de la Financière Foresters, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue au nouveau conseil d'administration et nous avons hâte de travailler ensemble, alors que nous continuons à redéfinir nos activités. Par ailleurs, je tiens à remercier personnellement les membres sortants du conseil d'administration, Bob Lamoureux, président; Chris Stranahan, président fraternel international; Martha Marcon et Frank Lochan, qui ont guidé Foresters pendant une période importante de transformation et de modernisation. »

Le conseil d'administration a nommé un nouveau président, Daniel J. Fortin, pour diriger l'organisation au cours des quatre prochaines années.

Une assurance vie à vocation plus large

Améliorant ce qui constitue la nouvelle normale pour la famille nord-américaine moyenne, Foresters propose une série de bénéfices de membre1 uniques en leur genre, qui redéfinissent le modèle d'assurance vie traditionnel, notamment des programmes de bourses d'études, des bénéfices pour orphelins, des subventions communautaires, des testaments et autres documents juridiques, l'apprentissage continu, Offreauxmembres et bien plus encore.

_________________________________ 1 La description des bénéfices auxquels vous pourriez avoir droit repose sur l'hypothèse que vous êtes membre de Foresters. Les bénéfices de membre de Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions spécifiques à chaque bénéfice, et peuvent être modifiés ou annulés sans préavis.

