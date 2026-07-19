Ford et Unifor ratifient une nouvelle convention collective, réaffirmant ainsi l'engagement à long terme de Ford au Canada

« Cette entente témoigne de notre volonté d'investir dans nos employés et dans l'avenir du Canada », a déclaré Jim Farley, chef de la direction de Ford Motor Company. « Grâce à cette entente et à nos investissements soutenus à Oakville, Windsor et Essex, nous bâtissons sur plus d'un siècle de leadership manufacturier au Canada, tout en renforçant la capacité de Ford à demeurer compétitive et à réussir pour les années à venir. Nous sommes fiers d'investir dans le leadership solide d'Unifor ainsi que dans l'excellence de nos employés, concessionnaires et clients canadiens. »

Farley a ajouté : « Un système manufacturier nord-américain intégré et solide est essentiel à notre compétitivité. De plus, une révision de l'ACEUM est indispensable pour neutraliser les avantages de coût et de taux de change dont bénéficient les véhicules importés de la Corée et du Japon. »

Dans le cadre de cette convention collective, Ford annonce des investissements prévus de 1,25 milliard de dollars canadiens (900 millions de dollars américains) dans l'ensemble de ses activités manufacturières au Canada. Ces investissements comprennent notamment un montant additionnel de 700 millions de dollars canadiens (500 millions de dollars américains) afin d'optimiser la production du moteur de 5,0 litres à l'usine de moteurs d'Essex (Essex Engine Plant :EEP), y compris l'ajout prévu d'un troisième quart de travail, en plus de soutenir la poursuite de l'expansion et de la production du moteur de 7,3 litres, à la même usine. Ils s'ajoutent aux investissements déjà prévus de 550 millions de dollars canadiens (400 millions de dollars américains) au complexe d'assemblage d'Oakville, et ce, au cours des trois années prévues par la nouvelle convention.

Les employés horaires de Ford Canada bénéficieront également d'améliorations sur le plan économique, notamment :

des augmentations générales de salaire totalisant 9 % pendant la durée de la convention;

une prime de 10 000 $ CA pour les employés permanents à temps plein admissibles et de 2 000 $ CA pour les employés temporaires;

des bonifications aux régimes de retraite, notamment une hausse des prestations de retraite;

des améliorations aux avantages sociaux;

un ajustement du salaire d'entrée dans le cadre de la grille salariale progressive applicable aux nouvelles embauches.

Ces investissements s'ajoutent aux 5 milliards de dollars canadiens déjà annoncés par Ford afin de transformer le complexe d'assemblage d'Oakville en usine canadienne d'assemblage des camions Super Duty et d'y implanter les toutes premières activités d'emboutissage de Ford Canada. Combinés aux quelque 4 milliards de dollars canadiens investis dans les activités canadiennes de l'entreprise au cours de la dernière décennie, ils témoignent une fois de plus de l'engagement durable de Ford envers le secteur manufacturier canadien, l'innovation et les communautés où vivent et travaillent ses employés.

« La force de Ford a toujours reposé sur ses employés, a déclaré Bev Goodman, présidente et chef de la direction de Ford Canada. Cette convention reconnaît le savoir-faire, le dévouement et la contribution de nos employés, tout en réaffirmant notre engagement commun envers l'avenir de Ford au Canada. Elle nous permet de poursuivre nos investissements dans nos activités, qu'il s'agisse du lancement de la production des camions Super Duty à Oakville, de l'expansion de nos programmes de moteurs à Windsor ou encore de l'accélération de la distribution des pièces à notre réseau de concessionnaires grâce à nos centres de distribution de pièces partout au pays. »

À propos de Ford Canada Limitée

Les activités de Ford Canada comprennent un siège social national, trois usines d'assemblage de véhicules et de fabrication de moteurs, trois centres de distribution de pièces ainsi que trois centres de connectivité et d'innovation. Ford emploie environ 6 500 personnes au Canada, tandis qu'environ 20 000 autres personnes travaillent dans les quelque 430 concessionnaires Ford et Ford-Lincoln à travers le pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.ford.ca.

Personne-ressource :

Rose Pao

289 838-5398

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SOURCE Ford of Canada