Ford du Canada - Unifor entame les négociations de la convention collective 2026

La déclaration suivante est attribuable à Meredith Keenan, vice-présidente, Ressources humaines, Ford du Canada Limitée.

TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - Nous sommes fiers du partenariat que nous entretenons depuis de nombreuses années avec Unifor et amorçons ces négociations dans le plus grand respect du processus de négociation collective ainsi que de la contribution essentielle de nos employés au succès de Ford.

Nous abordons ces discussions dans un esprit de collaboration et de bonne foi afin de parvenir à une entente juste et équilibrée, qui assurera à la fois la stabilité de notre main-d'œuvre et la compétitivité à long terme de nos activités manufacturières au Canada.