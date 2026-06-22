Ford du Canada - Unifor entame les négociations de la convention collective 2026

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Ford of Canada

22 juin, 2026, 13:30 ET

La déclaration suivante est attribuable à Meredith Keenan, vice-présidente, Ressources humaines, Ford du Canada Limitée.

TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - Nous sommes fiers du partenariat que nous entretenons depuis de nombreuses années avec Unifor et amorçons ces négociations dans le plus grand respect du processus de négociation collective ainsi que de la contribution essentielle de nos employés au succès de Ford.

Nous abordons ces discussions dans un esprit de collaboration et de bonne foi afin de parvenir à une entente juste et équilibrée, qui assurera à la fois la stabilité de notre main-d'œuvre et la compétitivité à long terme de nos activités manufacturières au Canada.

À propos de Ford Canada Limitée

Les activités de Ford Canada comprennent un siège social national, trois usines d'assemblage de véhicules et de fabrication de moteurs, trois centres de distribution de pièces ainsi que trois centres de connectivité et d'innovation. Ford emploie environ 6 500 personnes au Canada, tandis qu'environ 20 000 autres personnes travaillent dans les quelque 430 concessionnaires Ford et Ford-Lincoln à travers le pays.Pour en savoir plus, veuillez visiter www.ford.ca.

Personne-ressource:    

Rose Pao                                     

289-838-5398                                         

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