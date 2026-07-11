Ford du Canada et Unifor concluent une entente de principe en vue d'une nouvelle convention collective nationale

La déclaration suivante est attribuable à Meredith Keenan, vice-présidente, Ressources humaines, Ford du Canada Limitée.

TORONTO, le 11 juillet 2026 /CNW/ - Ford du Canada et Unifor ont conclu une entente de principe concernant une nouvelle convention collective nationale d'une durée de trois ans, qui couvre plus de 5 000 employés syndiqués au Canada.

L'entente est assujettie à la ratification des membres de Ford-Unifor. Afin de respecter le processus de ratification, Ford du Canada ne commentera pas les modalités de cette entente de principe.

À propos de Ford Canada Limitée

Les activités de Ford Canada comprennent un siège social national, trois usines d'assemblage de véhicules et de fabrication de moteurs, trois centres de distribution de pièces ainsi que trois centres de connectivité et d'innovation. Ford emploie environ 6 500 personnes au Canada, tandis qu'environ 20 000 autres personnes travaillent dans les quelque 430 concessionnaires Ford et Ford-Lincoln à travers le pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.ford.ca.

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SOURCE Ford of Canada