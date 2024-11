TORONTO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Robert Half, entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services aux entreprises, figure parmi les meilleures entreprises mondiales pour les femmes selon Forbes. Cette distinction prestigieuse souligne l'engagement de Robert Half à créer un milieu de travail inclusif où les femmes peuvent s'épanouir sur le plan professionnel et vivre des carrières enrichissantes.

Le classement des meilleures entreprises mondiales pour les femmes de Forbes s'appuie sur des renseignements recueillis auprès de plus de 100 000 femmes dans 37 pays. Sa méthodologie comprend trois mesures clés : la perception des femmes à l'égard de leur employeur en fonction de critères propres au genre, la perception du public à l'égard de l'équité entre les genres et une analyse de la représentation des femmes au sein des postes de direction.

« Cette reconnaissance souligne notre engagement à favoriser un milieu de travail inclusif où les femmes peuvent s'épanouir, a déclaré M. Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. Qu'il s'agisse d'offrir des avantages sociaux complets qui répondent à des besoins personnels ou de créer une culture d'appartenance, nous sommes déterminés à donner aux femmes les moyens de réaliser tout leur potentiel, tant sur le plan professionnel que personnel. »

Robert Half s'engage à améliorer continuellement ses ressources pour les femmes, et son Global Women's Employee Network (GWEN) crée des occasions de réseautage et de perfectionnement professionnel pour les femmes au sein de Robert Half dans le monde.

« Notre investissement dans la réussite des femmes se reflète dans les programmes et les avantages sociaux complets que nous offrons à nos employé(e)s partout dans le monde, a déclaré JoLynn Conway-James, première directrice générale et directrice de l'administration chez Robert Half. Qu'il s'agisse de programmes de perfectionnement en leadership, de possibilités de mentorat ou d'avantages sociaux améliorés qui aident les nouvelles mères à retourner au travail, nous sommes déterminés à fournir les ressources dont les femmes ont besoin pour bâtir des carrières enrichissantes et à long terme chez Robert Half. »

Pour en savoir plus sur l'engagement de l'entreprise à l'égard de l'autonomisation des femmes à l'échelle mondiale, consultez notre rapport 2023 Diriger avec intégrité.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. L'entreprise offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca/fr.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

Personne-ressource : Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]