MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a été nommée, de nouveau, l'une des meilleures firmes de conseil en management au monde par le magazine Forbes. Le classement annuel reconnaît CGI pour ses capacités à offrir des services de conseil en management et en stratégie TI, guidés par les faits, aux clients des secteurs commerciaux et publics partout dans le monde. Les leaders d'entreprise ont recours à la liste annuelle de Forbes pour les aider à évaluer les firmes de conseil en management alors qu'ils sont en quête de partenaires qui les aideront à faire progresser leurs plans stratégiques.

« Nos conseillers en management et en stratégie TI collaborent avec de hauts dirigeants d'entreprises pour les aider à faire preuve d'audace et à agir avec pragmatisme pour que leurs investissements produisent les résultats d'affaires attendus, à court et à long terme, a précisé Julie Godin, coprésidente du conseil et vice-présidente exécutive. Grâce à notre expertise en conseil, nos clients sont en mesure de s'adapter et de prospérer au long des cycles de marché tandis qu'ils cherchent à générer une valeur commerciale et sociétale. Nous sommes honorés d'être reconnus par Forbes alors que nous respectons la promesse de notre marque qui est d'allier savoir et faire. »

Depuis plus de quatre décennies, les conseillers de CGI aident des clients commerciaux et gouvernementaux à stimuler une valeur durable dans des domaines cruciaux, tels que le conseil en stratégie, en gestion du changement et des organisations en gestion des opérations et en technologie. Pour chacun de ces domaines, nos conseillers proposent également un vaste éventail d'offres d'affaires stratégiques afin de répondre aux priorités de la haute direction, y compris concevoir et promouvoir des stratégies pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les principes ESG, les fusions et acquisitions, et plus encore.

« Notre modèle de proximité est ce qui différencie CGI. Nous vivons et travaillons dans les communautés de nos clients et avons une connaissance approfondie de leurs environnements d'affaires. Grâce à cette étroite collaboration, nos conseillers mettent à profit notre expertise sectorielle mondiale et notre gamme complète de capacités non seulement pour élaborer des stratégies, mais pour mettre en œuvre des approches d'affaires et technologiques qui génèrent une valeur tangible », a ajouté Pierre-Dominique Martin, vice-président principal, Services de conseil en management et en stratégie TI.

Forbes présente ce prix annuel en collaboration avec Statista Inc., un fournisseur de pointe de portail de statistiques et de classement de l'industrie. Pour obtenir plus d'information sur le prix et la liste des récipiendaires de cette année, consultez le site Web de Forbes (en anglais).

Pour en savoir plus sur les services de conseil en management et en stratégie TI de CGI, visitez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB).

