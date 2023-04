Fonds régions et ruralité - Québec alloue près de 1,5 M$ pour le développement régional des Laurentides

Fonds régions et ruralité

Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions

Neuf projets retenus pour la région des Laurentides

2022-2023

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période

130 400 $ Bonification des infrastructures de glisse des parcs régionaux 2022-2025

Par : Corporation pour la protection de l'environnement à Mirabel





Améliorer les corridors de glisse du Parc régional Bois de Belle-Rivière et bonifier ses équipements : abris de repos, remontée mécanique et canon à neige. Ce projet se fera en collaboration avec le Parc du Domaine Vert, qui développe également ses infrastructures de glisse. Une offre jumelée des activités hivernales des deux parcs sera proposée aux visiteuses et visiteurs.

225 000 $ Soutien au Parc linéaire et mise en valeur de ses infrastructures 2022-2026

Par : Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle





Effectuer des travaux de mise à niveau sur les infrastructures du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord et définir le projet de remplacement de la gare de Mont-Laurier. Mettre en valeur la gare de Rivière-Rouge grâce à l'accompagnement de services professionnels.

40 700 $ SEIPLA - Insertion socioprofessionnelle de jeunes des Laurentides et conservation de la biodiversité 2022-2025

Par : Initiatives Biodiversité





Patrouiller des secteurs du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord et de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines pour géolocaliser les organismes vivants ou morts, protéger la faune traversant la piste et ralentir la circulation dans les zones de traverse achalandées. La patrouille, qui offrira une occasion d'intégration socioprofessionnelle, sera formée de jeunes de la communauté, de bénévoles, d'usagères et d'usagers et de membres du personnel chargés de l'entretien des pistes. De l'éducation et de la sensibilisation seront effectuées auprès des cyclistes et des différents partenaires du projet.

250 000 $ Tête de réseau : recherche et optimisation pour la conception, le développement et l'assemblage de véhicules électriques de niche 2022-2025

Par : Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord





Mettre en place une structure de recherche et de soutien afin d'optimiser les processus de conception, de développement et d'assemblage de véhicules électriques de niche. Par l'entremise de la formation et de la recherche, les entreprises du territoire des Basses‑Laurentides pourront acquérir des capacités en développement et en intégration de nouvelles technologies en matière de transport innovant.

243 765 $ Mise à niveau et connexion des sentiers équestres de Mirabel aux sentiers de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord 2022-2026

Par : Club équestre de Mirabel





Réaliser un plan de mise à niveau des sentiers équestres incluant le repérage des tronçons problématiques, la planification d'un nouveau tracé, des travaux de réfection, de la signalisation et du balisage. Le nouveau tracé reliera les sentiers du Club équestre de Mirabel à ceux du Club récréatif équestre des Laurentides.

165 509 $ Mise à niveau et bonification de l'offre de service du Parc du Domaine Vert 2022-2025

Par : Parc du Domaine Vert





Offrir une expérience de qualité et sécuritaire aux usagères et usagers du parc tout en les sensibilisant à la richesse de la faune et de la flore. Le réaménagement de la signalisation et l'ajout de balises d'urgence permettront de mieux accueillir la clientèle tout en l'informant sur le milieu de vie qui l'entoure. Un réseau sera développé, principalement autour de l'étang naturalisé, avec des panneaux d'interprétation éducatifs et ludiques sur les composantes biophysiques. Finalement, le niveau de glisse sera rehaussé pour améliorer l'expérience et la sécurité des corridors de glisse, en collaboration avec le Parc régional Bois de Belle-Rivière.

30 000 $ Étude de faisabilité dans le cadre de l'initiative de l'efficacité communautaire du Fonds municipal vert 2022-2024

Par : Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides





Réaliser une étude exploratoire pour répertorier les meilleurs modes de financement afin de stimuler l'efficacité énergétique domiciliaire. La pertinence de mettre en place un programme de soutien financier en modernisation écoénergétique résidentielle sera également évaluée. Les territoires de la Ville de Mirabel et des MRC d'Argenteuil, des Pays-d'en-Haut, des Laurentides, d'Antoine-Labelle, de Thérèse-De Blainville et de Deux-Montagnes sont touchés par ce projet.

100 000 $ Habitation accessible 2022-2024

Par : Municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut





Mettre en commun l'expertise en habitation des municipalités régionales de comté des Pays‑d'en‑Haut et de La Rivière-du-Nord pour face aux défis liés au logement et à l'accès à la propriété.

299 400 $ Travaux d'amélioration du drainage et du pavage au Parc linéaire Le P'tit Train du Nord 2022-2025

Par : Municipalité régionale de comté des Laurentides





Réaliser des travaux pour améliorer la sécurité des usagères et usagers d'un tronçon de 18,1 km entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Blanc (bornes kilométriques allant de 52 à 70). Le drainage en bordure du tronçon sera amélioré, et la réfection de la surface de roulement de même que des travaux de pavage sont prévus.

Total accordé : 1 484 774 $

2022-2026