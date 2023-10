Fonds régions et ruralité - Près de 900 000 $ pour la productivité des entreprises manufacturières gaspésiennes et la mise en marché de leurs produits

GASPÉ, QC, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la Gaspésie consacrent une somme de 879 840 $ à la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement pour le soutien à la performance des entreprises gaspésiennes 2023-2026.

Cette entente vise à favoriser l'optimisation des opérations de production des entreprises manufacturières, à assurer la maintenance des équipements et à faciliter l'embauche de stagiaires techniques dans le cadre de projets stratégiques. De plus, les entreprises seront accompagnées dans la révision de leur modèle d'affaires, lors de la mise en place de systèmes numérisés et automatisés, ainsi que dans la commercialisation de leurs produits.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), GÎMXPORT, la Table des préfets des MRC de la Gaspésie et les cinq MRC de la Gaspésie.

Citations :

« Les retombées économiques de cette entente seront positives pour les entreprises manufacturières qui profiteront des services, car elles deviendront plus performantes et prospères. Également, l'ensemble de la Gaspésie sera encore plus dynamique et c'est toute la communauté qui en bénéficiera. Bravo! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis à l'idée que les entreprises gaspésiennes seront accompagnées pour augmenter leur productivité et commercialiser leurs produits. Grâce à l'aide apportée, les autres régions et même les autres pays pourront eux aussi découvrir ce qui est fabriqué sur notre beau territoire. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La signature de l'entente représente une très bonne nouvelle pour les entreprises gaspésiennes puisqu'elle permettra aux équipes de GÎMXPORT et de l'Espace régional d'accélération et de croissance, l'ERAC, de poursuivre l'accompagnement offert partout en région. Les entreprises pourront ainsi bénéficier de services professionnels, performants, au service de leur développement. »

Mathieu Lapointe, président de la Table des préfets des MRC de la Gaspésie et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Notre organisation à vocation régionale est fière de soutenir un service d'accompagnement spécialisé aux PME dans le but de maximiser leur productivité et de les rendre plus performantes, en favorisant la commercialisation de produits innovants et écoresponsables. »

Bill Sheehan, président de GÎMXPORT

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 570 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, GÎMXPORT accordera 309 840 $ à l'initiative.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

