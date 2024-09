Fonds régions et ruralité - Près de 6,1 M$ pour le développement de la région de la Chaudière-Appalaches

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 19 projets retenus pour la région de la Chaudière-Appalaches

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période

140 000 $ Agrandissement du bâtiment O Sommet du Village Aventuria de la municipalité de la paroisse de Saint-Jules Par : Club Parentaide Aménager une cuisine de formation, une grande salle de classe, des salles de réunion ainsi qu'une terrasse pour les visiteuses et visiteurs. De jeunes adultes pourront y suivre un nouveau parcours éducatif, incluant des stages immersifs dans le milieu communautaire et touristique. Des repas seront préparés, entre autres dans le cadre du programme La Cantine pour tous, pour les élèves dont l'école primaire n'est pas desservie par un service de traiteur. 2023-2027

540 843 $ Aire d'accueil au parc des Chutes-de-la-Chaudière Par : Ville de Lévis Réparer le belvédère surplombant les chutes de la Chaudière pour mettre en valeur les attraits du parc, et construire un nouveau bâtiment de services pour les usagères et usagers. 2024-2025

298 400 $ Constitution d'un futur pôle touristique de l'Espace patrimoine de la sculpture sur bois de Saint-Jean-Port-Joli Par : Corporation des fêtes et événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli (COFEQ) Rénover, moderniser et mettre aux normes le Musée de la sculpture sur bois des Anciens Canadiens, l'Atelier Pierre-Bourgault et la Maison Médard-Bourgault pour améliorer l'expérience des visiteuses et visiteurs. 2023-2025

1 000 000 $ Construction d'un complexe multisports intérieur Par : Cégep de Thetford Construire un centre multisport intérieur annexé au bâtiment du Cégep de Thetford et doté d'une surface synthétique, d'une palestre et de différents espaces. Il permettra la pratique du soccer, du football, de la gymnastique, du golf, du baseball et du hockey ainsi que des arts du cirque. 2024-2026

210 000 $ Coordination des étapes administratives en vue de la construction d'une usine de bioénergie et de biochar en Chaudière-Appalaches Par : Association des propriétaires de boisés de la Beauce Réaliser les différentes étapes préparatoires à la construction et à l'opération d'une usine de bioénergie et de biochar en Chaudière-Appalaches. 2024-2028

500 000 $ Création d'un pôle culturel régional et aménagement d'une salle de spectacle dans l'église de Saint-Apollinaire Par : Municipalité de Saint-Apollinaire Créer un pôle culturel réunissant une bibliothèque municipale, une salle de spectacle, un lieu de rencontre pour les artistes ainsi que des espaces de travail, d'exposition et commerciaux valorisant l'achat local. 2024-2027

240 000 $ Développement des activités quatre saisons Par : Sentiers de vélo Mont-Orignal Mettre en place de nouveaux sentiers de vélo de montagne ainsi qu'une piste à rouleaux (« pump track ») en terre battue pour les enfants. 2024-2029

64 000 $ Développement du plan d'affaires, étude de faisabilité et projet pilote en vue de la mise en place du projet Viande solidaire Par : Moisson Beauce Réaliser une étude de faisabilité et développer un plan et un modèle d'affaires pour mettre en place un maillage entre les producteurs agricoles locaux, les transporteurs d'animaux, les abattoirs de la région, l'UPA régionale et Moisson Beauce. L'objectif de ces partenariats est d'approvisionner les organismes en viande de qualité et de la redistribuer aux familles dans le besoin des MRC de Beauce-Sartigan, de Beauce-Centre, de La Nouvelle-Beauce, des Appalaches, des Etchemins et de Bellechasse. 2024-2025

140 000 $ Élaboration des plans et devis en vue des travaux d'immunisation de la Maison d'Élyse Par : Corporation du Quartier de la débâcle de Beauceville Élaborer les plans et devis pour les travaux d'immunisation de la Maison d'Élyse. Ce projet récréotouristique du Quartier de la débâcle de Beauceville offrira aux visiteuses et visiteurs une expérience sur des thèmes comme les aléas de la rivière Chaudière, le mouvement des glaces, les débâcles et l'entrepreneuriat beauceron. 2023-2025

700 000 $ Installation d'un dôme pour favoriser la pratique d'activités sportives, culturelles et communautaires Par : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud Mettre en place un dôme amovible permettant, en période hivernale, la pratique de plusieurs activités sportives, comme les sports sur gazon, la marche et l'athlétisme. Cette infrastructure permettra au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud de diversifier son offre de programmes. 2022-2027

44 000 $ Mise à jour du plan d'aménagement et de gestion du Parc régional du Massif-du-Sud afin d'optimiser l'utilisation du territoire Par : Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS) Mettre à jour le plan d'aménagement et de gestion du parc. L'actualisation permettra d'inclure les conclusions d'une étude sur le potentiel de développement du versant sud du parc, de réfléchir à la constitution d'une nouvelle aire protégée, d'élaborer une vision plus précise de l'utilisation du territoire à des fins récréatives au cœur du réseau plein air, et de définir des orientations cohérentes de l'utilisation partagée du territoire. 2022-2027

500 000 $ Production en serre et entreposage de légumes à Saint-Alfred Par : Cultiver pour partager Acquérir et installer des équipements pour les opérations de postrécolte et de semis à l'église de Saint-Alfred afin de lutter contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires. Une chambre froide sera aménagée et une serre trois saisons sera construite sur le terrain de l'église dans le but de pourvoir en légumes frais et de qualité les paniers des comptoirs alimentaires de plus de 60 organismes situés en Chaudière-Appalaches, et ce, à l'année. 2023-2026

46 500 $ Projet de gaz naturel porté en Chaudière-Appalaches Par : Centre local de développement de la MRC de Bellechasse inc. Réaliser une étude de faisabilité en vue d'implanter une station de compression de gaz naturel à Saint-Henri, dans la MRC de Bellechasse, qui desservirait une clientèle dans un rayon de 150 kilomètres. 2023-2025

250 000 $ Projet Habitation Par : MRC de Montmagny Embaucher des ressources afin de former une équipe multidisciplinaire pour accompagner les promoteurs privés, les municipalités et les organismes dans le but d'accroître l'offre de logements (appartements, condos, résidences, etc.) sur les territoires des MRC de Montmagny et de L'Islet. 2024-2027

95 000 $ Reconstruction de la passerelle sur la rivière Famine Par : Motoneige Beauce Sud Reconstruire une passerelle sur la rivière Famine - la précédente a été emportée par la crue des eaux en 2019 - pour consolider le réseau de sentiers provincial. 2024-2026

603 200 $ Reconstruction de la tour du mont Saint-Magloire dans le parc régional du Massif-du-Sud Par : Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS) Démolir et reconstruire la tour du mont Saint-Magloire, située au sommet du parc régional du Massif du Sud. Un espace fermé y sera construit afin d'améliorer l'expérience des visiteuses et visiteurs et de favoriser la contemplation des paysages. À la base de la tour, un espace chauffé et sécuritaire sera aménagé pour les adeptes de motoneige. 2024-2026

170 400 $ Reconstruction du belvédère du Milieu dans le parc régional du Massif-du-Sud Par : Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS) Démolir le belvédère au sommet du parc régional du Massif-du-Sud, à la tête de la vallée du Milieu, dans la municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse, et en construire un nouveau recouvert et en porte-à-faux. 2024-2027

150 000 $ Restauration de la maison du meunier du site touristique et patrimonial de la Seigneurie des Aulnaies Par : Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies Restaurer la toiture, les larmiers de même que les fenêtres et contre-fenêtres de toutes les lucarnes de l'étage. 2023-2025

400 000 $ Stimuler le développement de projets d'habitation Par : Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches Soutenir les huit MRC dans leurs actions en habitation, développer des outils et des méthodes de travail pour faciliter la tâche des différentes équipes municipales, favoriser la concertation et assurer une veille stratégique. 2024-2027

Total accordé : 6 092 343 $

2022-2029

Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Septembre 2024