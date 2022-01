Fonds régions et ruralité - Près de 3,9 M$ pour neuf projets dans Lanaudière

REPENTIGNY, QC, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, sont fières d'annoncer qu'une somme de 3 893 730 $ a été consentie pour appuyer le déploiement de neuf initiatives dans Lanaudière. Celles-ci toucheront aux secteurs culturel, touristique, social et entrepreneurial.

Cette aide a été accordée par le gouvernement du Québec par l'intermédiaire du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR). Les projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités établies par la région et auront des retombées positives sur tout le territoire de la région de Lanaudière.

Citations :

« Aujourd'hui, par l'entremise du Fonds régions et ruralité, nous annonçons que ce sont près de 3,9 millions de dollars qui donneront vie à neuf projets dans la région de Lanaudière. Avec ce fonds, notre gouvernement donne aux régions les leviers financiers nécessaires pour favoriser le développement socioéconomique de notre territoire. Je suis très fière du travail accompli par toutes les personnes qui contribuent à mettre en œuvre ces beaux projets! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« De nouveaux projets dans les milieux culturel, touristique, social et entrepreneurial verront le jour grâce à l'appui de notre gouvernement, et je suis très heureuse du fait que c'est la population qui en profitera! Tous ces projets sont le reflet de l'engagement des gens de notre belle région de Lanaudière envers sa prospérité, son rayonnement et la qualité de vie des citoyens. Chose certaine, ces projets contribueront au dynamisme de notre région, et je suis fière que votre gouvernement y contribue. »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce au Fonds régions et ruralité, la Table des préfets dispose de leviers significatifs pour soutenir des initiatives prometteuses et nécessaires au développement de notre région. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer aujourd'hui des investissements majeurs dans neuf projets se réalisant sur l'ensemble de notre territoire. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la réalisation de ces projets porteurs pour Lanaudière et nous sommes convaincus que ceux-ci permettront à la région de poursuivre son développement et de rayonner à travers ses actions. »

Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fait saillant :

Rappelons que les priorités régionales sont au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Neuf projets retenus pour la région de Lanaudière 2021-2022 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 300 000 $ Aménagement de la section restauration du Café culturel de la Chasse-galerie et achat d'équipements spécialisés Par : Coop de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie Restaurer et transformer l'église Saint-Antoine de Lavaltrie pour relocaliser de façon permanente le Café culturel de la Chasse-galerie, qui a été la proie des flammes. Ainsi, le nombre de sièges de la salle de spectacle sera augmenté de 80 à 150, et une offre de restauration pourra être intégrée à la bâtisse. Ce projet prévoit donc l'aménagement de la section restauration et l'acquisition des équipements spécialisés. 2021-2022 750 000 $ Aménagement du Centre culturel Waskapitan Par : Centre d'amitié autochtone de Lanaudière Aménager le Centre culturel Waskapitan comprenant une galerie d'art, une boutique, des espaces traditionnels et des salles de réception. Cet espace, intégré au Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, permettra la conservation et la transmission des savoirs culturels autochtones, la création et la diffusion de la culture autochtone ainsi que les échanges interculturels. 2021-2024 351 930 $ Aménagement extérieur de la salle Rolland-Brunelle Par : Centre culturel de Joliette inc. Améliorer l'environnement extérieur de la salle Rolland-Brunelle par l'implantation de zones en pavés, d'un aménagement paysager, de structures architecturales et d'éclairage. Les travaux contribueront à augmenter l'attractivité et la visibilité du site, à améliorer la sécurité des usagers et à offrir des possibilités d'animations culturelles extérieures. 2022-2023 141 800 $ Bonification du projet de halte touristique Point-du-jour Par : Tourisme Lanaudière inc. Bonifier le projet de halte d'information touristique pour notamment y ajouter des éléments significatifs comme une colonne Morris visant à positionner la marque territoriale régionale. 2021-2022 250 000 $ Construction d'un hôtel de 40 chambres à Saint-Michel-des-Saints Par : Location de motoneiges Haute-Matawinie inc. Construire un hôtel doté d'une technologie de pointe de 36 chambres avec cuisinette. Les clients pourront enregistrer eux-mêmes leur arrivée à l'aide de bornes électroniques disposées dans le hall d'entrée. L'hôtel pourra accueillir 500 clients européens supplémentaires par l'entremise de forfaits de Canada Aventures Motoneige et loger des travailleurs québécois les jours de semaine. 2021-2024 750 000 $ Construction de 135 unités de logements sociaux « La Croisée urbaine » Par : Office municipal d'habitation de Lanaudière Sud Construire 135 unités de logements sociaux dans un secteur près de tous les services (transport en commun, commerces, hôpital, école, CPE, etc.) pour permettre à la clientèle vulnérable d'accéder à un logement à prix modique. Ils seront attribués à des personnes ayant des problèmes de santé mentale, d'itinérance, mais également à des familles, à des personnes âgées autonomes et semi-autonomes ainsi qu'à des personnes seules. 2021-2024 500 000 $ Création de la Maison de la musique René-Charrette Par : Festival international de Lanaudière inc. Créer la Maison de la musique René-Charette pour accueillir, à prix abordable, les bureaux administratifs d'organismes musicaux pour que ceux-ci mettent en commun des services et des ressources. Elle permettra aussi des rencontres entre des musiciens professionnels et le public de la région ou de l'extérieur. 2021-2022 100 000 $ Création du Centre de découpe numérique de Lanaudière Par : Les Ateliers du Carrefour Munir l'organisme Les Ateliers du Carrefour d'une scie à découpe numérique pour développer les compétences des utilisateurs, notamment des membres du Créneau d'excellence Design d'ameublement, en lien avec le maniement et la programmation de cet équipement. Des entreprises en phase de développement seront accompagnées dans la création de prototypes destinés à la promotion, à l'emballage ou à la création de nouveaux produits. Elles pourront aussi louer la scie. 2021-2026 750 000 $ Déploiement régional du Living Lab Lanaudière Par : Corporation de développement économique de la MRC de Joliette Déployer le Living Lab sur tout le territoire de la région. Des maillages entre les entreprises et les développeurs de technologies émergentes seront créés pour accroître leur productivité et capacité d'innovation. Les entreprises aident par leur utilisation et leur rétroaction à améliorer et à finaliser l'innovation technologique testée, et ce, tout en répondant à un de leurs besoins et en améliorant leurs produits ou services. 2021-2024 Total accordé : 3 893 730 $

2021-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Janvier 2022

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Soutenir le développement économique par l'amélioration de la compétitivité, l'innovation et le soutien aux entreprises dans le virage numérique.

Soutenir et bonifier les produits d'appels et événements culturels et touristiques comme outil de rayonnement régional.

Soutenir l'innovation dans le déploiement de services de proximité.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Sandra O'Connor, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 820-0095; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746