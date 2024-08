Fonds régions et ruralité - Près de 2 M$ pour le développement d'Eeyou Istchee

CHIBOUGAMAU, QC, le 6 août 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et le ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, annoncent qu'une somme de 1 900 000 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de deux initiatives issues d'Eeyou Istchee, dans la région du Nord-du-Québec.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités de développement établies par le Gouvernement de la nation crie et auront des retombées positives sur la communauté. Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

« Grâce à ce volet du FRR, deux projets porteurs pour Eeyou Istchee verront le jour. Je tiens à souligner l'apport précieux du Gouvernement de la nation crie, qui place l'intérêt des Premières Nations cries du Nord-du-Québec au cœur de ses actions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette contribution financière soutiendra le dynamisme de la culture crie et permettra de mettre davantage en lumière son art, son artisanat ainsi que ses traditions uniques. J'ai espoir que ces projets renforceront non seulement l'économie locale, mais aussi l'offre touristique. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« L'ouverture d'une boutique à Montréal permettra d'avoir une vitrine sur l'art et l'artisanat cris authentiques d'Eeyou Istchee. Elle facilitera la mise en valeur des produits et des artisanes et artisans autochtones. Par ailleurs, les efforts pour faire d'Eeyou Istchee une destination touristique internationale auront des retombées socioéconomiques qui profiteront aux communautés de la région. »

Jean Boulet, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

