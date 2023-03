Fonds régions et ruralité - Près de 1M$ pour le développement régional en Outaouais

GATINEAU, QC, le 8 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent qu'une somme de 910 300 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de la démarche « Outaouais se démarque », portée par la Conférence des Préfets de l'Outaouais.

Le projet vise à développer une image forte autour des nombreux atouts de la région, pour ainsi bonifier son attractivité, son rayonnement, sa compétitivité et son développement. Cela se fera à travers une démarche collective qui mobilisera tous les acteurs régionaux, incluant les nouveaux arrivants. L'initiative comporte un ensemble d'activités de consultation, de concertation et de promotion, qui seront réalisées dans le but d'attirer de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises dans les quatre MRC de la région ainsi que la ville de Gatineau.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares partout au Québec.

Citations :

« Ce volet du FRR permet aux élus régionaux d'appuyer financièrement des projets structurants et riches de possibilités pour leur collectivité. Une fois de plus, nous pouvons constater la créativité des gens d'ici et la pertinence des initiatives pour la croissance de leur milieu. Je suis heureuse de constater que la population de l'Outaouais pourra en bénéficier pleinement! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis, car ce projet permettra de construire une identité régionale forte pour laquelle les partenaires et les communautés seront de formidables ambassadeurs. Ils porteront ainsi, haut et fort, les valeurs de l'Outaouais, la fierté d'y habiter et le bonheur de la voir grandir. Cela fera également en sorte d'insuffler un nouveau dynamisme et une modernité qui favoriseront l'attractivité de notre merveilleuse région. Nous pouvons en être très fiers. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais.

« La marque sera le lien entre tous les acteurs de la région qui relayeront une image cohérente et homogène de la celle-ci, moderne et innovante pour mieux se positionner aux niveaux national et international et attirer sur notre territoire talents et capitaux. C'est la clé pour créer des activités, des richesses et des emplois. »

Benoît Lauzon, président de la Conférence des Préfets de l'Outaouais

Faits saillants :

Le FRR donne un nouvel élan au développement local et régional, à l'innovation, à la coopération intermunicipale ainsi qu'à l'occupation et à la vitalité des territoires. Il est doté d'une enveloppe totalisant près de 1,3 G$ sur 5 ans.

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR s'inscrit en continuité avec le Fonds d'appui au rayonnement des régions. Il contribue à réaliser des projets de développement porteurs pour l'Outaouais, et ce, en fonction des priorités régionales.

Les cinq priorités de l'Outaouais sont les suivantes :

Rattraper le retard historique de la région en santé et services sociaux, en éducation et en matière de développement économique.



Favoriser un développement fort et durable des communautés fondé sur la solidarité et sur un arrimage robuste des milieux ruraux et urbains.



Construire une identité régionale forte.



Favoriser la résilience face aux changements climatiques en assurant un développement durable.



Développer l'économie et améliorer la position concurrentielle par rapport à la situation frontalière par l'innovation et la diversification.

