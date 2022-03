Fonds régions et ruralité - Près de 1,9 M$ pour la concertation régionale de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Une somme de 1 875 000 $ est accordée pour l'Entente sectorielle de concertation régionale de l'Outaouais 2021-2026. Cette entente vise à outiller la région pour que les acteurs puissent agir sur les priorités de développement établies par le milieu.

Ces dernières sont :

Rattraper le retard historique de la région en santé et services sociaux, en éducation et en matière de développement économique.



Favoriser un développement fort et durable des communautés fondé sur la solidarité et sur un arrimage robuste des milieux ruraux et urbains.



Construire une identité régionale forte.



Favoriser la résilience face aux changements climatiques en assurant un développement durable.



Développer l'économie et améliorer la position concurrentielle par rapport à la situation frontalière par l'innovation et la diversification.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les MRC de l'Outaouais, la Ville de Gatineau et la Conférence des préfets de l'Outaouais.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement contribue à la hauteur de 1,5 million de dollars pour faciliter les efforts de concertation de l'Outaouais. La coopération de tous les acteurs concernés favorisera la réalisation d'actions concrètes qui permettront à la région d'atteindre son potentiel de développement socioéconomique au bénéfice des citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, je suis très heureux que cette importante entente aille de l'avant. Celle-ci profitera à tous les acteurs de notre communauté, mais aussi à toute la population de la région. Elle permettra donc d'élaborer des stratégies ainsi que des outils de consultation et d'orientation pour favoriser des réalisations significatives qui, en fin de compte, contribueront directement au développement de l'ensemble des territoires de l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre responsable de la région de l'Outaouais et ministre de la Famille

« À titre de présidente de la Conférence des préfets de l'Outaouais, je me réjouis de cette annonce qui permettra la mise en place d'actions concrètes visant à répondre aux priorités de la région. L'Outaouais dans son ensemble bénéficiera, grâce à cette entente, d'outils indispensables en vue de combler les besoins en matière de services rendus à sa population et de développement social et économique, tout en assurant une identité régionale unique. »

Chantal Lamarche, présidente de la Conférence des préfets de l'Outaouais et membre du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 1 500 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Chaque MRC investira 56 675 $ et la contribution de la Ville de Gatineau s'élèvera, quant à elle, à 148 300 $.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746