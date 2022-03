Fonds régions et ruralité - Près de 1,3 M$ pour prendre le virage numérique dans la MRC de La Mitis

MONT-JOLI, QC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, sont fières d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 297 374 $ avec la MRC de La Mitis pour mettre en œuvre une stratégie visant à prendre le virage numérique.

Trois grands chantiers ont été déterminés pour répondre aux besoins des entreprises ainsi que des organismes municipaux et communautaires dans ce domaine. Le premier consiste en la création du MitisLab, endroit physique et virtuel d'animation, de collaboration et d'échange. Ce pôle de développement permettra la recherche, la croissance, l'expérimentation et l'expression de la créativité des entrepreneurs et des organismes.

Le deuxième chantier consistera à créer et à offrir des programmes de formation et d'appropriation du numérique. Les participants pourront notamment être accompagnés dans leur processus d'analyse et de diagnostic de leurs besoins et dans la mise en œuvre de leurs outils.

Le dernier chantier permettra d'adapter et de repenser l'offre de services municipaux pour faciliter la valorisation et l'utilisation de données. Grâce à la mise en place d'une infrastructure technologique flexible et cohérente, La Mitis pourra poser les bases d'un territoire intelligent.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 081 145 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La contribution de la MRC de La Mitis, quant à elle, totalise 216 229 $.

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour ça que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus en prenant le virage numérique. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Cette stratégie tournée vers le numérique sera un moteur d'innovation important pour La Mitis et pour sa prospérité socioéconomique. Elle constituera également une belle vitrine sur tout le potentiel de la MRC et des gens qui l'animent. De plus, cette signature correspond à plusieurs des six priorités régionales du Bas-Saint-Laurent. Nous pouvons nous en réjouir. »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Dès la création du volet « Signature innovation » par le Ministère, nous savions qu'il s'agirait d'une belle occasion pour La Mitis et nous avons dès le départ mis en place le projet-pilote du MitisLab. Nous sommes aujourd'hui ravis de cette annonce, car nous avions une belle participation des citoyens et des entrepreneurs locaux dans la phase exploratoire et nous sommes maintenant assurés de pouvoir poursuivre le développement de La Mitis dans cette voie. Nous pourrons ainsi nous engager à 100 % dans le virage numérique qui permettra de combler un fossé qui existait entre notre région et le reste du Québec. La Mitis en sortira gagnante! »

Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre d'initiatives majeures pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

