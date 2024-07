Fonds régions et ruralité - Près de 1,3 M$ pour le développement socioéconomique de Laval

Organiser des activités de sensibilisation pour développer une approche circulaire évitant le gaspillage des denrées et mettre en place des points de collecte de denrées dans le but de contrer l'insécurité alimentaire des ménages résidant dans les habitations à loyer modique (HLM) de la Place St-Martin.

Concrétiser le projet d'agriculture collaborative en constituant une équipe pour le jardin et la coordination. Elle s'occupera de la logistique, de la planification et de l'implantation des activités auprès de la population en plus d'optimiser les rendements de la production agricole.

80 000 $

Semer les bases; mobiliser les agriculteurs et agricultrices et faire germer une vision d'agriculture régénérative collective Par : Pôle régional d'innovation de Laval - Laval Innov Rencontrer les agricultrices et agriculteurs ainsi que les experts en agriculture régénérative pour bonifier les connaissances en la matière et créer des capsules vidéo et du matériel promotionnel pour diffuser leur savoir et valoriser ce métier.