Fonds régions et ruralité - Plus de 2,2 M$ pour le cyclisme dans La Haute-Yamaska

GRANBY, QC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Johnson, M. André Lamontagne, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 2 207 064 $ avec la MRC de La Haute-Yamaska pour développer la culture du vélo.

Cette entente permettra de promouvoir cette activité physique et de bonifier l'expérience cyclotouristique sur l'ensemble du territoire. Elle vise également à diversifier la pratique du vélo et à élargir l'offre en la matière. Afin de faire de la MRC une destination de choix, le cyclisme fera partie intégrante de ses décisions, notamment en ce qui concerne le développement économique, le tourisme, l'aménagement du territoire et les loisirs.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 839 220 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC, du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de La Haute-Yamaska totalise, quant à elle, 367 844 $.

Citations :

« Je suis très heureuse de ce partenariat avec la MRC de La Haute-Yamaska et je salue sa vision pour l'élaboration de cet important projet. Il permettra aux gens de toutes les régions du Québec de pratiquer le vélo dans un décor majestueux, tout en découvrant cette destination remarquable sur le plan tant urbain que naturel. J'invite donc toute la population à faire l'expérience du cyclotourisme, une activité accessible qui permet de développer un mode de vie sain et actif, tout en profitant du plein air et en parcourant notre beau Québec! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« Étant moi-même un grand amateur de cyclisme, je ne peux que me réjouir de la conclusion de cette entente très positive pour la région. Le transport actif est au cœur de mon engagement politique, et je suis fier de constater que notre gouvernement continue d'appuyer de telles initiatives. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« Les projets "Signature innovation" ont comme objectif de donner aux MRC les moyens de développer et de renforcer leur unicité. Je félicite La Haute-Yamaska de miser sur un projet qui colle aussi bien à son identité, et qui encourage l'activité physique dans nos milieux naturels tout en mettant en valeur ses attraits touristiques. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Johnson

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra d'être un incontournable en ce qui a trait au cyclisme. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis persuadé que la promotion du vélo avec les actions des projets "Signature innovation" La Haute-Yamaska, c'est vélo! va engendrer de nombreuses retombées positives dans notre belle région. Nous avons bien hâte d'accueillir les cyclistes de partout au cours des prochaines années! »

Paul Sarrazin, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

