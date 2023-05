Fonds régions et ruralité - Plus de 1 M$ pour faire rayonner la culture de la Chaudière-Appalaches

THETFORD MINES, QC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Une somme de 1 124 000 $ est accordée pour la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches.

Celle-ci permettra de soutenir financièrement des organisations culturelles et communautaires, dont certaines reposent uniquement sur le bénévolat. De l'aide sera également accordée pour bonifier les équipements et les infrastructures des organismes ou des municipalités pour la tenue d'activités liées aux arts et à la culture. De plus, des espaces multifonctionnels voués à la fois à la production, à la diffusion et à l'animation seront aménagés. Finalement, une stratégie de développement numérique sera déployée pour mettre en valeur la culture, le patrimoine et les paysages.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de la Culture et des Communications (MCC), les neuf MRC de la région ainsi que la Ville de Lévis.

Citations :

« La culture est un levier socioéconomique important, notamment pour le tourisme et la vitalité des territoires. Cette entente vise à positionner la Chaudière-Appalaches comme une région où la culture suscite l'enthousiasme et la fierté. Je suis convaincue que les retombées engendrées seront très positives pour les milieux de vie et leurs communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Notre gouvernement est fier de soutenir les organisations culturelles qui font connaître et aimer la culture québécoise. Grâce à elles, les populations locales ont envie d'en voir plus et d'en consommer plus. L'entente annoncée aujourd'hui leur donnera un souffle supplémentaire en ce qui a trait à la mobilisation des acteurs locaux pour relever les défis auxquels ils font face. D'ailleurs, je remercie tous les partenaires de cette entente qui travaillent de concert pour mettre en valeur la culture et en améliorer l'accès. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Le patrimoine bâti de notre région, notamment celui de ses villages fondateurs qui ont plus de 350 ans d'histoire, permet de la distinguer de ses voisines. Les nombreux établissements culturels, salles de spectacles et institutions muséales n'ont rien à envier à ceux des autres régions. Cette entente est une extraordinaire façon d'unir nos efforts pour promouvoir toute cette richesse, et je m'en réjouis. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

« La région de la Chaudière-Appalaches regorge de talent dans toutes les sphères de la vie culturelle et artistique. Nous pouvons être fiers de l'apport des actrices et acteurs de notre vie culturelle dans l'enrichissement de notre société; il mérite d'être reconnu et soutenu. »

Marc-Alexandre Brousseau, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 900 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Le MCC contribue à la réalisation d'un des axes de l'entente grâce aux ententes de développement culturel pour un montant de 47 000 $.

La Ville de Lévis concourra à hauteur de 27 000 $ à cette entente qui s'échelonnera jusqu'en 2025. Les MRC de Beauce-Centre, de Beauce-Sartigan, de Bellechasse, de L'Islet, de Lotbinière, de Montmagny , des Appalaches et des Etchemins y consacreront chacune une somme de 23 000 $. Finalement, la MRC de La Nouvelle-Beauce y investira 13 000 $.

