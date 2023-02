Fonds régions et ruralité - Plus de 1,6 M$ pour propulser les activités de plein air dans la MRC des Appalaches

THETFORD MINES, QC, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, et le député de Mégantic, M. François Jacques, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 600 176 $ avec la MRC des Appalaches pour valoriser les espaces naturels et les sites de plein air.

Une ressource affectée à l'entente élaborera un plan de développement du plein air et mettra en œuvre les actions qui y seront liées. Des plans de commercialisation et de communication seront aussi réalisés, et une importante campagne de promotion du plein air dans la MRC sera lancée.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 333 480 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC des Appalaches totalise, quant à elle, 266 696 $.

Citations :

« Il est essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région et c'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par le plein air. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Une vaste mobilisation a été initiée par la MRC dans l'objectif d'avoir une offre plein air innovante. La MRC souhaite modifier sa culture et sa vision à cet égard, et c'est tout à son honneur! L'intégration de la nature et des écosystèmes sera profitable pour la santé physique autant que pour la santé psychologique des citoyennes et des citoyens. »

François Jacques, député de Mégantic

« Notre MRC a déjà plusieurs atouts en matière de développement du plein air. Cette signature n'est pas ressortie par hasard; elle s'inscrit naturellement dans l'ADN de notre grand territoire. Nous espérons que les actions qui seront réalisées à travers cette démarche nous permettront de nous faire connaître et reconnaître comme une MRC incontournable pour les activités de plein air. »

Jacynthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches

Fait saillant :

Liens connexes :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

