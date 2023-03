Fonds régions et ruralité - Plus de 1,5 M$ pour les industries nordiques dans la MRC de Sept-Rivières

SEPT-ÎLES, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, sont fières d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 505 405 $ avec la MRC de Sept-Rivières pour la transformation numérique et l'efficacité énergétique des industries nordiques.

Ainsi, des initiatives seront soutenues pour aider les entreprises industrielles des secteurs minier, métallurgique et forestier dans leur transformation numérique et l'amélioration de leur efficacité énergétique. L'intégration de technologies de pointe adaptées aux particularités des territoires nordiques permettra d'assurer leur compétitivité à l'échelle mondiale dans une perspective de développement durable.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 254 505 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Sept-Rivières totalise, quant à elle, 250 900 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie favorisera le maillage et les partenariats entre les chaires de recherche et l'industrie régionale. Les retombées seront assurément bénéfiques pour la MRC et j'en suis fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Avec ce projet, la MRC de Sept-Rivières se positionne avantageusement face au contexte de mondialisation des marchés. Notre belle région se démarquera comme un carrefour stratégique reconnu grâce à son expertise spécialisée développée par et pour les industries œuvrant en milieu nordique. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« C'est avec plaisir que nous accueillons cette entente; elle représente un pas de plus pour le développement de nos entreprises qui deviendront, par conséquent, plus compétitives et attractives, au bénéfice de notre belle région. »

Alain Thibault, préfet de la MRC de Sept-Rivières

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

