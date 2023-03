Fonds régions et ruralité - Plus de 1,5 M$ pour des sentiers récréotouristiques dans Antoine-Labelle

MONT-LAURIER, QC, le 10 mars 2023 /CNW/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 513 278 $ avec la MRC d'Antoine-Labelle pour relier, par une boucle de sentiers, des municipalités aux parcs régionaux Kiamika et Montagne du Diable.

Des sentiers seront aménagés pour les activités de vélo sur gravier, de motoneige et de quad électrique. Des bornes de recharge seront aussi installées le long des parcours. De plus, des bulles d'hébergement quatre saisons seront construites pour bonifier l'expérience des visiteuses et visiteurs et permettre des séjours de plusieurs nuitées. Ainsi, la MRC se positionnera favorablement pour ses nombreuses activités de plein air, comme le canot-camping, le vélo, de même que la randonnée en véhicule hors route électrifié ou conventionnel.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 261 065 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC d'Antoine-Labelle totalise, quant à elle, 252 213 $.

Citations :

« Les bornes de recharge électrique installées tout au long du réseau encourageront l'utilisation d'appareils de randonnée plus verts. Je me réjouis que la MRC ait le souci d'intégrer cette notion de développement durable dans ses plans. Je suis certaine qu'Antoine-Labelle s'avérera une destination incontournable pour toute expérience d'aventure en nature. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des retombées concrètes pour la MRC : elle lui permettra d'augmenter le nombre de visiteuses et visiteurs, et ceux-ci pourront y prolonger leur séjour, et ce, à l'année. Ce projet me rend d'autant plus fière qu'il se fait sous l'angle du tourisme responsable! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Notre MRC est riche de ses grands espaces bruts. Le projet annoncé nous permettra de valoriser notre région et de nous positionner comme territoire d'excellence pour la connectivité durable entre ses municipalités et ses éléments distinctifs et attrayants. Soyons fiers de cette initiative qui met en valeur nos paysages et nos trésors cachés auprès d'une clientèle qui pourra les découvrir à différentes occasions! »

Daniel Bourdon, préfet de la MRC d'Antoine-Labelle

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

