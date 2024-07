Fonds régions et ruralité - Plus de 1,4 M$ pour le développement régional des Laurentides

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Dix projets retenus pour la région des Laurentides 2023-2024

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période

159 040 $ Coordination des travaux majeurs du parc linéaire P'tit Train du Nord Par : Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Embaucher une ressource pour coordonner les différents projets majeurs du parc linéaire, réaliser la planification et le suivi budgétaires des projets, et effectuer la recherche de partenariats. 2023-2027

59 763 $ Destination touristique intelligente et déploiement des navettes-nature Par : Ville de Mont-Tremblant Instaurer des navettes-nature technologiques et en faire la promotion auprès des résidentes et résidents et des touristes pour améliorer l'accessibilité au territoire et favoriser son exploitation durable. 2024-2025

40 000 $ Étude d'opportunité pour Excellence Sportive Laurentides Par : Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides (CDESL) Réaliser une étude sur les retombées des actions du CDESL. Cette évaluation visera notamment à connaître le degré d'accessibilité et le nombre optimal de plateaux sportifs afin d'assurer une couverture territoriale adéquate. 2023-2025

750 000 $ Mise à niveau et adaptation aux changements climatiques des parcs linéaires P'tit Train du Nord et Corridor aérobique Par : Municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut Réaliser des travaux de mise à niveau des parcs linéaires P'tit Train du Nord et Corridor aérobique afin d'assurer la pérennité des infrastructures de même que la sécurité et le confort des usagères et usagers, et de limiter les interventions d'urgence dues aux événements climatiques extrêmes. 2023-2027

50 000 $ Mise en œuvre du plan d'adaptation aux changements climatiques de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Par : Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Mettre en œuvre le plan d'action et les mesures spécifiques en adaptation aux changements climatiques sur le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle et de ses municipalités. 2023-2025

176 000 $ Mise en valeur de l'histoire des Premières Nations dans les Laurentides Par : Municipalité régionale de comté des Laurentides Promouvoir l'histoire des Premières Nations dans sept à dix points d'intérêt recensés à travers les villes et les municipalités de la MRC des Laurentides. Ces lieux raconteront une légende ou présenteront une pratique de la culture ancestrale, par exemple. 2024-2025

80 000 $ Mise en valeur de la VéloRoute d'Argenteuil - Tracé officiel de la Route verte Par : Municipalité régionale de comté d'Argenteuil Réaliser différents travaux sur la Route verte, comme la construction d'un belvédère et l'installation de toilettes sèches et de stations de réparation de vélo, afin d'améliorer l'expérience des usagères et usagers. 2023-2027

50 000 $ Plan d'aménagement durable de la forêt privée afin d'accroître la résilience face aux changements climatiques Par : Municipalité régionale de comté d'Argenteuil Élaborer un plan d'aménagement durable de la forêt privée sur le territoire d'Argenteuil. Celui-ci se déclinera en trois axes et visera à préserver la qualité de la forêt par le biais de la connectivité et de la biodiversité, à favoriser l'aménagement adaptatif des forêts du territoire et à renforcer la capacité des propriétaires à protéger leur forêt. 2023-2028

12 000 $ Prolongement de l'activité de ski de fond jusqu'à la gare de Sainte-Agathe-des-Monts Par : Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Identifier un tracé pouvant relier le parc Préfontaine à la gare de Sainte-Agathe-des-Monts en ski de fond et à pied en saison hivernale. 2023-2024

75 000 $ Travaux de stabilisation et de restauration de la gare de Calumet Par : Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge Réaliser des travaux de stabilisation de la gare de Calumet construite en 1877 afin de la préserver et de mettre en valeur son potentiel culturel et récréotouristique. 2023-2025

Total accordé : 1 451 803 $

