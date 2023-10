Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour favoriser le bien-être grâce à un accès privilégié à la nature dans la MRC du Granit

LAC-MÉGANTIC, QC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 339 680 $ avec la MRC du Granit pour soutenir des initiatives favorisant le bien-être et la préservation de la nature.

Les municipalités seront accompagnées afin de déterminer des lieux extérieurs propices à une expérience permettant de se connecter à soi-même et à son environnement, soit de prendre de véritables bains de nature. Des projets participatifs seront réalisés pour effectuer des exercices d'idéation en lien avec ce concept et la protection de l'environnement. Par la suite, les organismes et les municipalités mettront en valeur les milieux naturels choisis, tout en les développant de façon écoresponsable. Une ressource sera embauchée pour mener à terme le projet.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 116 400 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC du Granit totalise, quant à elle, 223 280 $.

Citations :

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à cette entente, la MRC du Granit pourra valoriser la nature et ses bienfaits pour la santé, tant physique que mentale. Je la félicite! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Avec ses grands espaces, ses lacs et ses rivières, la MRC du Granit est l'endroit tout indiqué pour mettre en valeur les milieux naturels de notre région. Les projets participatifs sont aussi un atout majeur pour les citoyennes et citoyens, qui pourront s'impliquer dès l'idéation. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cet important investissement permettra à la MRC du Granit de mener à bien le projet de bains de nature. Notre environnement est certainement une toile de fond idéale pour favoriser l'implantation de telles initiatives. Ce réseau sera un ajout majeur non seulement pour notre population, mais également pour toutes les personnes qui visiteront notre magnifique région. »

François Jacques, député de Mégantic

« La volonté exprimée par l'ensemble des élues et élus, au moment de la définition de notre projet "Signature innovation", résidait en la mise en valeur de notre territoire et de ses caractéristiques naturelles, et surtout de son appropriation par la population qui l'habite. En effet, nous considérons que nos citoyennes et citoyens en seront les premiers bénéficiaires et les meilleurs ambassadeurs pour l'attractivité de notre région. Le projet de réseau de bains de nature pourra prendre diverses formes et favoriser une expérience immersive à différents moments de l'année ou de la journée, et être adapté aux particularités de chacune des municipalités. »

Monique Phérivong Lenoir, préfète de la MRC du Granit

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017; Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, 438 838-3952